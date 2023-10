Questa mattina incontro con il sindaco e con tutti i dirigenti – Vicenza: esordio per il DG Michela Cavalieri

Nella giornata di ieri, lunedì 2 ottobre, è entrata in servizio il neo direttore generale del Comune di Vicenza Michela Cavalieri. Questa mattina Cavalieri ha incontrato, insieme al sindaco Possamai e all’assessore Tosetto, i dirigenti attualmente in servizio all’interno del Comune di Vicenza.

Il sindaco

«Voglio ringraziare la squadra dei dirigenti che quotidianamente si impegna per la città – ha premesso il sindaco Giacomo Possamai – dando il proprio fondamentale contributo nel realizzare i progetti che l’amministrazione comunale sta portando avanti. Insieme a loro voglio anche salutare e ringraziare tutti i dipendenti del Comune, che sono davvero l’asse portante della vita dell’amministrazione comunale: senza il loro impegno e le loro qualità non sarebbe possibile far funzionare la città. Se riusciremo a rilanciare Vicenza, a garantirne il decoro, le manutenzioni, e a proiettarla verso il futuro, sarà grazie al loro impegno. Infine voglio fare un grande augurio di buon lavoro a Michela Cavalieri, che sono certo ci aiuterà con la sua competenza ed esperienza ad affrontare le tante sfide che abbiamo davanti a noi».

Il commento del DG

«Sto prendendo coscienza e consapevolezza del grande lavoro che mi aspetta – ha commentato Michela Cavalieri – a partire dal primo obiettivo indicato dal sindaco, ovvero la riorganizzazione della macchina comunale per dare impulso ai progetti dell’amministrazione. Mi aspettano mesi di intenso lavoro che affronterò con grande determinazione. L’incontro odierno con i dirigenti, che in parte conosco dai tempi della mia esperienza come assessore della giunta Variati, è stato positivo. Ho percepito spirito di collaborazione, motivazione e voglia di lavorare in squadra, in sintonia con il metodo di lavoro che più mi appartiene».

Laureata in Economia aziendale a Ca Foscari, Michela Cavalieri è stata chief operation officer in Studio Adacta, tra i più importanti studi del Triveneto di consulenza legale e fiscale alle imprese, con circa 100 tra soci, professionisti e collaboratori. In Adacta Cavalieri ha avuto un ruolo di supporto al consiglio di amministrazione, dirigendo e coordinando il personale e i processi gestionali ed organizzativi interni.

Agli inizi della carriera ha lavorato in KPMG, tra le prime quattro società di consulenza mondiale, tra Milano e Verona, per poi approdare in ambito locale nella società di consulenza direzionale Multiconsult con ruoli di project leader per progetti di consulenza gestionale e d’innovazione.

Successivamente è stata partner in Stv Selezione, boutique vicentina di head hunting, dove si è occupata di recruiting e selezione per oltre un decennio.

Dal 2013 al 2018 è stata assessore alle risorse economiche del Comune di Vicenza, con deleghe quali il bilancio, il patrimonio, le aziende partecipate, il lavoro. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Ieg.

Il curriculum professionale l’ha portata a maturare una riconosciuta professionalità in ambito organizzativo e gestionale, con forti competenze specialistiche in ambito organizzativo e human resources.

Fonto Comune di Vicenza