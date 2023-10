Vicenza: 23^ edizione del Progetto Bach al Teatro Olimpico

Il Bach della gioia al Teatro Olimpico, Vicenza

Nuova edizione del Progetto Bach con concerti, incontri e guida all’ascolto all’Odeo e a Palazzo Chiericati

La ventitreesima edizione del Progetto Bach ideato dall’Associazione Mousikè – Il Teatro Armonico con l’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città vedrà come evento principale Il Bach della gioia al Teatro. Con la prima esecuzione dell’Oratorio di Natale BWV 248 con lettura drammatica per il Teatro Olimpico. L’appuntamento è per martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre alle 19.30.

L’esecuzione delle 6 cantate per soli, coro e orchestra vedrà come interpreti di eccezione le prime parti di Barokkanerne (Oslo). A fianco dell’ensemble Il Teatro Armonico con la direzione e il coordinamento scenico di Margherita Dalla Vecchia: solisti Marcus Elsaeβer, Anne-Beke Sontag, Cecilia Rizzetto e Alberto Spadarotto.

Il programma di Progetto Bach prevede anche concerti brevi, guida all’ascolto, conferenze e prove aperte.

Lunedì 9 ottobre

Alle 19.45 all’Odeo del Teatro Olimpico si potrà partecipare a “Il Teatro dell’anima nell’opera di Bach per il Teatro Olimpico”. Per l’occasione dialogano con il pubblico Raffaele Mellace dell’Università di Genova e consulente scientifico per il Teatro alla Scala di Milano, Maria Ceciali Farina voce di Radio Tre e il direttore artistico del Progetto Bach Margherita Dalla Vecchia. L’evento è organizzato in collaborazione con JSBach.it Società bachiana italiana e con il patrocinio dell’Accademia Olimpica. Ingresso libero.

Sabato 21 ottobre

Appuntamento alle 11.30 al Museo civico di Palazzo Chiericati con la guida all’ascolto dell’Oratorio di Natale BWV 248 di Bach con Margherita Dalla Vecchia e Katia Brugnolo in collaborazione con gli Amici dei musei e dei monumenti di Vicenza. Ingresso libero.

Ingresso con biglietto per il concerto del 31 ottobre e 1 novembre Oratorio di Natale. Gli altri eventi sono ad ingresso libero.

Informazioni e prenotazioni: associazione.mousike@alice.it – SMS al 3201424747.

Biglietteria online https://biglietteria.tcvi.it/selection/event/date?productId=10228547645062

Vicenza, 03 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa