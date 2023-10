Montecchio Maggiore: intervento al bosco di pianura “Parco Europa”

Arriva una boccata d’ossigeno per il Parco Europa di via Lovara. Lunedì 2 ottobre sono iniziati i lavori di diradamento del bosco di pianura realizzato nel 2006 dal Comune di Montecchio Maggiore, un’area ideata per incrementare la qualità ambientale e territoriale, promuovendo l’impianto di specie autoctone di latifoglie, e finanziata da un contributo regionale.

L’intervento

Recentemente avviato si è reso necessario per assicurare una crescita sana del polmone verde che si estende su una superficie totale di 2,5 ettari con quasi 4.200 tra alberi e arbusti tipici della zona (acero campestre, carpino bianco, frassino ossifillo, farnia e un corredo di specie arbustive come ligustro, sanguinella, prugnolo selvatico, nocciolo e frangola). Tramite lo sfoltimento, infatti, si andrà a ridurre di circa il 15 per cento il numero di piante presenti, con l’obiettivo di consentire agli esemplari in salute di disporre dello spazio necessario per un corretto e vigoroso sviluppo.

Il commento dell’assessore

«Un intervento necessario che, oltre a portare beneficio alla vegetazione e quindi alla fauna selvatica del parco, renderà maggiormente fruibile ai cittadini questo bosco di pianura collegato alla Rete ecologica della Vallata Campestrini-Carbonara», commenta l’assessore alla manutenzione e al decoro del patrimonio e del demanio comunale, Carlo Colalto. «In quest’ottica si è inoltre deciso di aprire una strada forestale lunga più di cento metri, utile anche per l’esecuzione degli interventi manutentivi futuri».

I lavori, che verranno ultimati nei mesi invernali, sono stati progettati e finanziati dalla Regione per un importo di circa 12.600 euro, e svolti dal personale di Veneto Agricoltura.

Marco Billo Marchio e Divisione di Bericaeditrice Srl

