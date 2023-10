Milena Satta: da Thiene una pagina dedicata al mondo dei film

Gestita da una studentessa di Thiene (VI), Milena Satta, la pagina Instagram @cinemaritrovato dedicata al mondo dei film ha conquistato più di 27.000 followers in Italia e nel resto del mondo.

Un grande amore per il cinema d’autore ha portato Milena Satta, classe 2000 originaria di Thiene (VI), ad aprire una pagina Instagram dedicata al mondo dei film. Il progetto, nato durante il lockdown con l’obiettivo di condividere la passione per la settima arte, ha conquistato in poco tempo un importante numero di seguaci da tutto il mondo, superando i 27.000 follower in meno di tre anni. Da Fellini a Kiarostami, grazie a immagini e frammenti tratti dalle pellicole che hanno fatto la storia del cinema, Milena condivide le citazioni migliori con una community di esperti e non solo, rigorosamente in inglese.

Pellicole e autori emergenti

La pagina è diventata un prolifico canale di scambio tra cinefili, tramite cui la vicentina suggerisce pellicole di nicchia e autori emergenti, e dove gli appassionati di diversi paesi scambiano opinioni e pareri. “La mia pagina tratta diversi filoni, dal neo-realismo italiano, alla Nouvelle Vague francese, fino al cinema indipendente americano, ma è dedicata soprattutto al cinema europeo. – ha spiegato Milena, fondatrice e unica amministratrice del profilo – In un momento storico così incerto e in una società tanto frenetica, voglio difendere l’importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare ai film d’autore, che sono sempre più bistrattati. La mia aspirazione è quella di creare un luogo d’incontro per gli amanti dell’arte cinematografica, offrendo spunti e argomenti di discussione.”

Dedicare due ore della propria giornata, caratterizzata dalla frenesia e dalle continue sollecitazioni digitali, alla visione di un film e immergersi totalmente nel suo racconto rappresenta un’importante forma di resistenza per le nuove generazioni. In questo contesto, infatti, il cinema offre un accogliente rifugio dalle corse quotidiane, permettendo alle persone di vivere emozioni profonde attraverso le storie che prendono vita sul grande schermo.

Oltre ad offrire una scappatoia per fuggire dal ritmo frenetico degli impegni scolastici e lavorativi, il cinema apre una finestra sulla sensibilità dei giovani. I personaggi della pellicola, le loro passioni e i loro sentimenti invitano gli spettatori a riscoprire la bellezza della natura, dell’arte e delle relazioni umane, per riscoprire le connessioni autentiche in un’epoca in cui altri tipi di connessioni ci allontanano da queste preziose esperienze.

Chi è Milena Satta:

Milena Satta, classe 2000, è nata e cresciuta a Thiene (VI) e frequenta la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Ferrara. Nel 2020 fonda la pagina Instagram @cinemaritrovato, che da allora gestisce come unica amministratrice curandone il piano editoriale. Con l’obiettivo di alimentare un luogo di scambio e condivisione dedicato alla comunità cinefila, crea e gestisce tutti i contenuti della pagina, attingendo dalle pellicole d’autore e dai retroscena più iconici.

