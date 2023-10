Malo: al via il secondo stralcio della ciclabile in zona Pascoletto

Sono partiti i lavori in zona Pascoletto a Malo (VI) del secondo stralcio del tratto maladense della pista ciclabile che unisce Valli del Pasubio a Vicenza. Nello scorso mese di marzo venne inaugurata la passerella denominata “Ponte del fante”. Passerella che rientrava nel primo stralcio del tratto maladense della ciclovia, con un tratto di ciclabile sempre in zona Pascoletto. Questa fase, ora conclusa, è stata finanziata con un contributo provinciale di 800 mila euro.

Con il secondo stralcio sarà realizzato il collegamento tra il Pascoletto e zona Cantarane. Mentre con il terzo sarà costruita la pista dalla nuova passerella fino a via Chenderle. Secondo e terzo stralcio, per i quali sono stati affidati i lavori, sono già finanziati con 500 mila euro del Comune e 100 mila della Provincia.

Le affermazioni del il sindaco Moreno Marsetti

<Stiamo procedendo spediti con il programma delle opere – afferma il sindaco Moreno Marsetti che ha anche la delega alle piste ciclabili e sviluppo area montana della Provincia di Vicenza. – Per quanto riguarda la pista ciclabile Malo – Molina sono stati affidati i lavori per il primo stralcio. In fase di progetto definitivo è invece il secondo stralcio. Siamo particolarmente attenti alla mobilità dolce sia per gli spostamenti scuola – lavoro che per lo sviluppo turistico del territorio, che è uno degli obiettivi della ciclovia Valli – Vicenza. Evidenzio come siano stati portati a casa 900 mila euro di contributi dalla Provincia a favore della rete ciclabile maladense>.

Fonte: Comune di Malo (VI) – Ufficio Stampa