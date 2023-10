Historic Youngtimer: raduno auto e moto d’epoca, prima edizione

Prima edizione per “Historic Youngtimer”, raduno dedicato agli appassionati delle autovetture e motociclette prodotte dal 1980 al 1999, munite di CRS (Certificato di Rilevanza Storica).

L’otto ottobre l’Historic Club Schio si unisce alla manifestazione del British Day con l’intento di esporre al pubblico le vetture youngtimer assieme agli equipaggi abbigliati con vestiario coevo dopo una mattinata caratterizzata da un percorso spigliato e che attiri ed interessi i giovani ed i meno giovani appassionati.

L’intento è di conferire all’evento un’impronta allegra e spensierata, come le vetture d’allora che ci hanno traghettati attraverso gli ultimi due decenni del secolo scorso.

Sarà anche un’occasione per unire alla recente storia dell’automobile un piccolo segno dell’epoca degli impianti hi-fi, esibendo nelle vetture i supporti ed i miti musicali dell’epoca, mediante musicassette, compact disc e LP, il tutto per respirare un’aria di libertà e fantasia.

PROGRAMMA

otto ottobre duemilaventitre:

Ore 9,00 – Ritrovo a Valdagno nel Piazzale Schio per rifornirci con una grintosa colazione al bar Lumière in compagnia di Glenda e Letizia

Ore 9,45 – Partenza attraversando Recoaro Terme, Passo Xon, Valli di Pasubio fino a Pian delle Fugazze, Camposilvano di Vallarsa, Pievebelvicino e Schio

Ore 11,30 Visita guidata della birreria artigianale The Ugly Sheep Brewery

Ore 12,30 Pranzo presso The Ugly Sheep Brewery

Ore 14,30 Partenza per il centro storico di Schio dove, in via Capitano Sella, saranno esposte al pubblico le vetture: la partenza per il rientro è libera ma si chiede ai partecipanti di partecipare alla manifestazione fino alle ore 18,00

Accettazione iscrizioni sino al massimo raggiungimento di 50 automobili entro mercoledì 4 ottobre, ore 12,00.

https://historic.it/evento_occasionale/historic-yungtimer/

Filippi Diego Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/Stampa Historic Club Schio

HISTORIC CLUB – SEGRETERIA

HISTORIC CLUB SCHIO è un club che riunisce quanti posseggano o siano semplicemente appassionati di veicoli d’epoca. Il Club, fondato nel 1991 e dal 1993 Federato all’Automotoclub Storico Italiano, conta attualmente circa 2000 soci e organizza nel corso dell’anno numerose iniziative. La Sede del Club è a Schio presso Palasport Campagnola ed è aperta esclusivamente per poter consultare le Biblioteca o chiedere informazioni per le pratiche ASI ai nostri tecnici per Automobili, Motociclette, Macchine Agricole rispettivamente nei seguenti giorni e orari:

ORARI SERALI SEDE SCHIO

Palasport Campagnola – Viale dell’Industria – 36015 Schio (VI)

Mercoledì dalle ore 21:00 alle 22:30