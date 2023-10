Esposizione internazionale felina a Verona

Verona città dei gatti. In Gran Guardia i 45 anni dell’Esposizione Internazionale Felina. Sui social il contest per i mici di casa

Il 21 e 22 ottobre concorsi ed eventi per appassionati e famiglie. Bambini gratis. Aperta la biglietteria online

Esposizione internazionale felina

Leonardo Da Vinci li definiva ‘un capolavoro’, Jules Verne ‘spiriti venuti sulla terra’. Verona celebra quest’anno l’amore per i mici e i 45 anni di Esposizione internazionale felina. La prima edizione, infatti, fu nel lontano 1978. Tornano i gatti più belli del mondo. In Gran Guardia, sabato 21 e domenica 22 ottobre, centinaia di esemplari da tutta Italia conquisteranno la città e ammalieranno il pubblico. Vere e proprie star feline, abituate ad essere coccolate e vezzeggiate. Così come ammirate per la loro bellezza e particolarità.

A due passi dall’Arena, si potranno vedere dal vivo decine di razze differenti, dai giganti Maine Coon all’affascinante Bengala. E ancora British, Sphynx, Norvegesi delle Foreste e Blu di Russia. Compresi i campioni delle passate edizioni.

Amici a 4 zampe

Il pubblico potrà conoscere particolarità e carattere di ogni micio. Scoprire le razze adatte alla pet therapy, così come quelle che non creano allergie. E ancora imparare come comunicare con ogni felino, osservando posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, i movimenti delle orecchie o l’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal ‘trucco e parrucco’, ai vizi felini. Ma non solo. Saranno presenti anche veterinari e nutrizionisti ai quali chiedere informazioni. Un viaggio a 360 gradi nel mondo felino targato E.N.F.I.

Il pubblico potrà assistere al lavoro della giuria internazionale, così come partecipare ai contest e votare il gatto preferito. Sui social è già partito il concorso fotografico per i mici di casa, il più votato a suon di like sarà premiato durante la due giorni.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 18.30, sarà gratis per tutti i bambini fino ai 10 anni. Aperta la biglietteria online sul sito www.igattipiubellidelmondo.it.

Ulteriori informazioni sulle pagine facebook e instagram dell’evento organizzato da Movimento Azzurro – Ecosezione Verona in collaborazione con il Club Felino, sotto l’egida dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana e con il patrocinio del Comune di Verona.

Verona, 2 ottobre 2023

