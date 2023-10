Consegnati ieri tre alloggi Ater in via Prato a Schio

Sono stati consegnati ieri pomeriggio tre alloggi Erp ad altrettante famiglie. I tre appartamenti di proprietà comunale si trovano in via Prato in una palazzina di sei unità abitative, tutte destinate all’edilizia pubblica residenziale.

Situati tra il piano rialzato e il primo piano dell’edificio, i tre alloggi di circa 65 metri quadri sono stati completamente ristrutturati. Con un investimento complessivo di 170mila euro di cui quasi 120mila finanziati dalla Regione del Veneto. Oltre ai lavori di ristrutturazione degli appartamenti appena consegnati – composti da cucina-soggiorno, servizio igienico, da due camere, cantina e posto auto – sono stati portati a termine anche interventi che riguardano la tinteggiatura degli esterni. Ma anche a delle parti comuni della palazzina, la sostituzione delle finestre del vano scala e delle inferriate delle cantine. Così come la realizzazione di nuove recinzioni per delimitare le pertinenze di ciascun inquilino, in modo da poter essere adibite a piccoli orti o giardini.

Le parole del vicesindaco, Cristina Marigo

«Con la consegna di questi tre alloggi a tre nuclei familiari con bambini e ragazzi continuiamo a dare risposte concrete a quelle che sono le esigenze abitative nella nostra città – dice il vicesindaco, Cristina Marigo -. Siamo riusciti a portare a termine un intervento importante. Tra il 2022 e il 2023 sono stati consegnati 37 alloggi ad altrettante famiglie. Bisogna dire che in alcuni casi – una decina – ci sono state delle rinunce da parte delle famiglie che nel frattempo sono riuscite a trovare un’altra sistemazione o che hanno preferito ritirarsi in attesa di altre tipologie di alloggio».

I 37 nuclei familiari a cui è stato assegnato un alloggio Ater o di proprietà comunale rientrano nella graduatoria Erp 2021, formata in totale da 181 famiglie. Per quanto riguarda, invece, il 2022 in graduatoria provvisoria ci sono 203 nuclei familiari richiedenti. A Schio gli alloggi Erp di proprietà Ater sono 440. Mentre quelli di proprietà comunale sono 72 di cui 60 locati e 12 in manutenzione straordinaria.

Schio, 3 ottobre 2023

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa