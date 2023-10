Il 7 e 8 ottobre la Fiera d’Autunno a Bassano del Grappa

A Bassano i rappresentanti delle città gemelle di Voiron e Mühlacker in occasione della Fiera d’Autunno

Come tradizione, in occasione della Fiera d’Autunno saranno a Bassano i rappresentanti delle città gemelle di Voiron e Mühlacker. Gli ospiti arriveranno venerdì sera e il giorno dopo, sabato 7 ottobre 2023, inizierà il programma degli appuntamenti istituzionali.

Programma

In particolare, alle ore 9.30 è previsto un incontro in Municipio tra il Sindaco Elena Pavan, il sindaco di Mühlacker Winfried Abich e l’Assessore ai gemellaggi di Voiron Elodie Livernais mentre alle 10 si ritroveranno i componenti dei Comitati di Gemellaggio di Bassano del Grappa, Voiron e Mühlacker, che lavoreranno alla programmazione 2024.

Alle 11.30, il saluto del Sindaco agli stand delle città gemelle in Piazzetta Guadagnin, con la tradizionale apertura della botte.

Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 15, alcuni degli studenti che hanno partecipato al concorso fotografico “Cogli l’attimo” visiteranno i luoghi storici della città accompagnati da alcuni esperti di Ezzelino Fotoclub.

Domenica mattina alle ore 11 è in calendario, presso la Chiesa di San Giovanni, l’inaugurazione della mostra fotografica relativa al concorso, con scatti degli studenti degli istituti superiori di Bassano, Voiron, Mühlacker, Mostar, Herford, Sebenico e Nova Bassano invitati a fotografare il proprio territorio.

In piazzetta Guadagnin per tutta la durata della fiera saranno presenti gli stand gastronomici delle due città gemelle, dove sarà possibile assaggiare alcuni dei loro prodotti tipici, e, per la prima volta, anche lo stand della pro Bassano.

Bassano del Grappa (VI), 3 ottobre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa