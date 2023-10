Pallacanestro Vicenza: un inizio con i fiocchi

La Pallacanestro Vicenza ha già la ” faccia giusta”- Basket B nazionale: l’ambiziosa Chieti si deve arrendere Civitus Allianz Vicenza – Chieti Basket 1974 92-79 (22-9, 24-24, 27-23, 19-23)

Civitus Allianz Vicenza:

Allenatore Cilio

Chieti Basket 1974:

Allenatore Aniello

Usciti per 5 falli Ambrosetti ( V ) e Ciribeni ( C ).

Arbitri Di Salvo ( Pisa ) e Buoncristiani ( Prato ).

Pallacanestro Vicenza

La Civitus Vicenza ha già la ” faccia giusta”. I biancorossi bagnano come meglio non avrebbero potuto il debutto nella nuova serie b d^ elite , sfoderando , dinanzi ai propri tifosi ,oltre trenta minuti di grande pallacanestro sia a livello offensivo che difensivo e mandando al tappeto Chieti , una delle corazzate del girone B .92 a 79 il risultato finale in un match letteralmente a senso unico e che ha visto i berici condurre le operazioni costantemente con scarti in comodissima doppia cifra. Cucchiaro MVP con 24 punti . Gli abruzzesi hanno visto ben presto andare in fumo il loro piano gara, facendosi prendere dal nervosismo, cosa che non li ha di certo aiutati , anzi per loro , alla fine , è stato come doversi misurare con un ulteriore avversario.

Visibilmente soddisfatto nel dopo gara coach Manuel Cilio:

“Non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi. Sono stati eccezionali ad approcciare la gara. Chieti è una squadra che ha l^ obiettivo di tornare in serie A2 ed è per questo che ho chiesto alla squadra per tutta la settimana di vendere cara la pelle , perchè in casa nostra dobbiamo raccogliere il massimo. Siamo stati continui nel rispondere sempre ai tentativi di reazione di Chieti.

La difesa è sempre il nostro marchio di fabbrica e rispetto all^ anno scorso abbiamo più scelta nelle rotazioni dei lunghi , ma anche degli esterni. Penso a Brescianini che ha dato respiro a Cucchiaro, e il fatto che i giocatori siano più freschi inevitabilmente paga. Sabato prossimo si va a Mestre , che ha espugnato Faenza , con morale e consapevolezza. L^avversario è fortissimo e punta ad una fascia alta dei playoff, per poi fare bene anche in post season. Andiamo li per fare la nostra partita.”

PRIMO QUARTO

Strano a dirsi , per uno sport come la pallacanestro, ma la partita di fatto si decide qui , In campo c^è solo una incontenibile Vicenza implacabile al tiro e attentissima in difesa che piazza un roboante parziale di 22 a 9 nei primi dieci minuti trascinata dal solito ispiratissimo Cucchiaro. La distanza è già tanta e nonostante qualche tentativo di riaprirla da parte di Chieti ,nei restanti tre tempi , il destino degli abruzzesi è già segnato.

SECONDO QUARTO

La frazione alla cui conclusione le squadre si avviano verso lo spogliatoio per la pausa lunga , si chiude sul 24 pari, evidenziando una Chieti in ripresa che però non rosicchia neppure un punto. 46 a 33 per i padroni di casa a metà gara.

TERZO QUARTO

Lo conquistano di nuovo i giocatori di Vicenza ( 27 a 23). Affiora un evidente nervosismo fra gli ospiti e i berici straripanti ne approfittano guadagnando un rassicurante+ 17 al mini break.

ULTIMO QUARTO

Comincia visibilmente ad affiorare la stanchezza tra le file biancorosse, e così gli ospiti stringono le maglie difensive portandosi poco alla volta a meno 6 ( 83 a 77 ) . ma i pochi secondi rimasti lasciano la Civitus tranquilla. che anzi grazie a Valerio Cucchiaro trova un tiro dalla media distanza: Quello che mette il sigillo al match e regala i due preziosissimi punti a Vicenza.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

In copertina: Luca Antonietti va al tiro