Monsignor Marchetto nominato cardinale da Papa Francesco

Vicesindaca Sala a Roma per la nomina di Marchetto a cardinale

«Un uomo che ha sempre mantenuto vivo il rapporto con la città. Presto un incontro a Palazzo Trissino»

Il commento della vicesindaca Isabella Sala

«È stata un’emozione grande rappresentare la città di Vicenza al Concistoro con la nomina di Agostino Marchetto a cardinale da parte di Papa Francesco. Con lui 20 cardinali da diversi continenti, fra cui gli italiani cardinal Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini e monsignor Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le chiese orientali. Per tutta la comunità cattolica di Vicenza oggi è un giorno di grande festa, perché Marchetto è sempre stato un uomo che, nonostante i suoi alti incarichi per la Santa Sede, ha mantenuto un costante e vivo rapporto con la sua città e in particolar modo con la parrocchia dei Carmini. Organizzeremo presto un incontro pubblico a Palazzo Trissino per celebrare la nomina di monsignor Agostino Marchetto a cardinale».

Questo il commento della vicesindaca Isabella Sala che ha rappresentato l’amministrazione comunale nella delegazione che ieri a Roma ha partecipato al Concistoro, guidata dal vicario generale diocesano don Giampaolo Marta.

«Il Papa – ha proseguito Isabella Sala – ha sottolineato l’importanza del collegio cardinalizio, dove – come in un’orchestra – ogni strumento ha un timbro ma una sola è la partitura e dove il grande impegno è nell’ascolto reciproco. Un insegnamento che credo ben possa essere mutuato in tutte le sfere della vita: dai luoghi di lavoro, alle famiglie, alle amministrazioni pubbliche, nei diversi organi esecutivi e legislativi, dove la sintesi e i migliori risultati vengono sempre dal confronto reciproco».

La “visita di calore” nelle gallerie vaticane

Dopo la cerimonia in piazza San Pietro, il cardinale Marchetto ha accolto nella tradizionale ”visita di calore” nelle gallerie vaticane la nutrita delegazione vicentina formata, oltre che dalla vicesindaca Sala, dal vescovo emerito Beniamino Pizziol, da sacerdoti e componenti della diocesi e delle parrocchie dei Carmini e di San Marco. Era presente anche un gruppo di Altavilla Vicentina, compreso il sindaco Carlo Dalla Pozza, per testimoniare la vicinanza della comunità della località in cui soggiorna spesso il cardinale.

I vicentini hanno avuto modo di salutare anche un altro concittadino illustre, il cardinal Parolin.

Durante la cerimonia una lettura è stata affidata a una vicentina, l’attrice Liliana Boni Baldo.

Vicenza, 02 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa