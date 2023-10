Hockey Trissino continua a scrivere la storia – Lodi battuto e in bacheca la seconda Supercoppa Italiana consecutiva

I ragazzi di Tiago Sousa giocano un gran primo tempo come nella partita di andata, si portano avanti e poi contengono il tentativo di rimonta di un ottimo avversario fino al 5-2 finale. Doppietta di Mendez, reti di Gavioli, Malagoli e Cocco. Sabato si inizia il campionato a Giovinazzo

TRISSINO (VI)

L’Hockey Trissino ricomincia da dove aveva terminato, e cioè da una coppa alzata al cielo dopo l’Intercontinentale. I blucelesti di Tiago Sousa, infatti, hanno replicato il successo di andata (4-3 al Pala Castellotti), vincendo al Pala Dante per 5-2 la partita di ritorno con l’Amatori Wasken Lodi e portandosi a casa per il secondo anno consecutivo la Supercoppa Italiana. Una vittoria meritata, ottenuta contro un grande avversario, al termine di due partite molto intense, dove i Campioni d’Italia hanno dimostrato maggior cinismo rispetto all’avversario.

LA PARTITA

Rispetto alla partita di andata fuori Giulio e dentro Gioele Piccoli nelle fila dei blucelesti. Pronti via e al 1’30 l’ex Faccin chiama al lavoro Zampoli. Il Trissino risponde subito con Joao Pinto, mentre al 3’ Fernandes costringe Zampoli ad una grande parata. Malagoli per due volte chiama al lavoro Grimalt, ma nemmeno il forte portiere argentino può nulla al 6’, proprio su Malagoli che gli ruba il tempo e con una bella girata in caduta dal limite lo sorprende per il vantaggio bluceleste: 1-0. La risposta del Lodi è nella traversa di Antonioni al 8’, mentre Grimalt respinge su Mendez. E’ però il preludio al raddoppio, che arriva al 14’, con Gavioli, che da rapinatore d’area si getta su una corta respinta di Grimalt su tiro di Mendez e lo supera: 2-0. Passano novata secondi e il Trissino trova anche la terza rete, stavolta proprio con Mendez che insacca al termine di una giocata circense di Malagoli in slalom speciale: 3-0. Il Lodi non ci sta e attacca con Fantozzi, Najera e Antonioni, ma Zampoli e Cocco salvano i blucelesti. Non sbagliano invece i blucelesti, che a 24’45 trovano il poker servito con Mendez che fa doppietta su respinta di Grimalt su tiro da lontano di Cocco: 4-0. Nel finale cartellino blu a Antonioni, ma Cocco fallisce il tiro diretto sulla sirena.

LA RIPRESA

Inizia la ripresa, col Trissino che gioca con l’uomo in più, crea diverse chance con Garcia e Cocco, ed è proprio quest’ultimo, al 1’45 a superare Grimalt con una bella Picadinha: 5-0. Nemmeno il tempo di mettere pallina al centro, però, che il Lodi accorcia le distanze, con la rete di Faccin, abile a segnare sulla ribattuta di Zampoli sul tiro di Fantozzi: 5-1. Il Trissino sfiora la rete con la traversa di Gavioli, mentre non sbaglia il Lodi, con Nadini, a conclusione di un forte forcing giallorosso: 5-2. Il Lodi ci prova ma l’incrocio dei pali dice di no a Fernandes. Al 14’50 blu a Schiavo, ma Zampoli para il tiro diretto di Nadini. Gioca in inferiorità il Trissino, che soffre, ma tiene botta ed alla fine riesce a vincere.

TESTA AL DEBUTTO IN CAMPIONATO

Finisce dunque con la seconda Supercoppa Italiana consecutiva alzata al cielo da Joao Pinto e soci, e ora i Campioni d’Italia si dovranno concentrare verso il prossimo impegno, il debutto stagionale nel Campionato di Serie A1, sabato sera 07 ottobre, alle 20.00, sulla pista della neopromossa Giovinazzo. Bravissimi, SUPERCAMPIONI D’ITALIA!

IL TABELLINO

HOCKEY TRISSINO – AMATORI WASKEN LODI 5-2 (pt 4-0)

Trissino: 1 Zampoli, 6 Malagoli, 7 Cocco, 8 Gioele Piccoli, 11 Schiavo, 17 Joao Pinto, 57 Reinaldo, 66 Mendez, 71 Gavioli, 10 Sgaria. All Tiago Sousa

Amatori Wasken Lodi: 12 Grimalt, 4 Giovannetti, 5 Faccin, 7 Najera, 9 Fernandes, 44 Nadini, 54 Fantozzi, 63 Antonioni, 68 Bozzetto, 49 Porchera. All. Bresciani

RETI. Pt 6’ Malagoli (T), 14’ Gavioli (T), 15’30 Mendez (T), 24’45 Mendez (T). St 1’45 Cocco (T), 2’40 Faccin (L), 12’ Nadini (L)

ARBITRI: Alessandro Eccelsi e Marco Rondina

RISULTATI

Andata: AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY TRISSINO 3-4

Ritorno: HOCKEY TRISSINO – AMATORI WASKEN LODI 5-2

ALBO D’ORO:

2005 Follonica; 2006 Follonica; 2007 Bassano; 2008 Follonica; 2009 Bassano; 2010 Valdagno; 2011 Valdagno, 2012 Valdagno, 2013 Viareggio; 2014 Forte dei Marmi; 2015 Breganze; 2016 Lodi; 2017 Forte dei Marmi; 2018 Lodi; 2019 Forte dei Marmi; 2020 non assegnato; 2021 Forte dei Marmi; 2022 Hockey Trissino; 2023 HOCKEY TRISSINO

