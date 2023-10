Hangar Palooza Festival: non solo musica al Parco della Pace

Dal 13 al 15 ottobre tante iniziative per tutte le età: animazione per bambini, conferenze, dibattiti, workshop, cineforum, mercatino artigianale e biologico, spettacoli, visite guidate, writer – Hangar Palooza Festival

Il primo grande evento

Parco della Pace, l’Hangar Palooza Festival, il Festival dei festival, dal 13 al 15 ottobre propone un ricco programma di iniziative per tutte le età.

Sono infatti previste conferenze, dibattiti, workshop, cineforum, un mercatino artigianale e biologico, spettacoli, animazione per bambini, visite guidate, writer, oltre ai già annunciati dj set e musica live dei Derozer, Casino Royale e Populous e di tanti altri. La gran parte delle attività sarà a partecipazione libera, per alcune invece sarà richiesta la prenotazione sul sito www.hangarpalooza.it, attiva nei prossimi giorni. Sarà inoltre a disposizione un’area truck food.

Hangar Palooza è promosso dal Coordinamento Festival di Vicenza (Jamrock, Lumen, Riviera Folk, Ferrock, From Disco To Disco, Spiorock) con il sostegno del Comune di Vicenza.

Il festival si aprirà ufficialmente venerdì 13 ottobre alle 18, mentre la mattinata sarà dedicata alle scuole.

La città dei festival

«Hangar Palooza sarà un vero e proprio festival, con attività adatte a un pubblico assolutamente eterogeneo previste a quasi tutte le ore della giornata – commenta l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai -. È un’importante novità per Vicenza, che può sempre più essere chiamata “La città dei festival”».

I bambini si potranno divertire con l’animazione a cura del La Ludo sabato 14 e domenica 15 dalle 10 alle 12 e poi sabato alle 17 con Arciragazzi e lo spettacolo busker “Ti racconto, storie con oggetti prendono vita” con Giulia Rossi e “I 4 elementi”. Altri due spettacoli busker sono in programma domenica alle 18 con la magia comica e kamishibai (antico metodo giapponese di raccontare storie) di Mr. Coso e le marionette e i pupazzi di El Bechin.

Conferenze, dibattiti, workshop

Sono previsti durante tutte e tre le giornate. Sabato alle 9.30 si potrà partecipare al laboratorio di introduzione alla comunicazione non violenta di M. B. Rosenberg a cura di Angela Attianese, formatrice e facilitatrice CNV certificata dal CNVC (su prenotazione). Alle 10 l’incontro “Viaggio nell’universo dei sistemi famigliari” a cura di Laboratorio idee per il Sociale della Casa di Cultura Popolare. Alle 12, su prenotazione, proiezione del documentario “Junk” a cura di Cooperativa Insieme mentre alle 14 conferenza dal titolo “Il concetto del tempo diverso, libero, speciale, giusto per ogni bambino” con Zennaro Donatella a cura di Faiberica S.C.S.

Domenica alle 9.30 Legambiente propone una conferenza dedicata all’inquinamento atmosferico, mentre alle 11.30 nell’ambito del Progetto Sulla Soglia le cooperative sociali Tangram e Insieme e l’associazione Rete Famiglie Aperte si terrà il talk sulla giustizia riparativa “Come oro tra le crepe”, l’arte gentile di riparare le relazioni. Alle 14.30, su prenotazione, saranno proposti il workshop di decorazione di oggetti con Stella Tasca e il workshop di ricamo creativo con Eleonora Zerbetto a cura di Insieme Cooperativa Sociale x Fact!.

Sabato e domenica alle 9 la scuola Shri Yoga Vicenza sarà a disposizione con Yasmine Sinno per una lezione di yoga aperta a tutti.

Cine club

Il Cinema Odeon propone il Cine club in due fasce orarie, alle 18 il sabato e la domenica, e alle 2 di notte venerdì e sabato. Sabato alle 18 al Cine Club si potrà vedere “Short Time” in collaborazione con Working Title Film Festival- Festival del Cinema del Lavoro, domenica invece toccherà a “Doc Time: Jordan Rise Rided” da un progetto di Non Dalla Guerra, Caritas Jordan, La Mente Comune Ciclofficina, Collettivo Orkestrada Circus. Le proiezioni delle due di notte sono su prenotazione: venerdì, Cine Club si trasforma in Horror Club con il film “Cannibal Holocaust” di Ruggero Deodato, sabato per Cult Night in arrivo “The Warriors – I guerrieri della notte di Walter Hill”.

A conclusione del programma musicale della prima e della seconda serata di Festival, venerdì e sabato a mezzanotte, si potrà assistere a “Geo Fire Show” uno scenografico spettacolo di giocoleria per grandi e bambini.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre

Dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, si possono prenotare visite al Parco della Pace, in piccoli gruppi che saranno accompagnati dai volontari dell’organizzazione, dai volontari delle associazioni Lipu e WWF, dai tecnici del servizio ambiente, energia e territorio del Comune di Vicenza. Sarà, così, possibile iniziare a conoscere il parco assieme alla sua flora e alla sua fauna.

Durante le tre giornate di Festival saranno allestiti il mercato alimentare di Coldiretti con produttori locali, dalle 9 di sabato e domenica; Tacate el Mercatin, mercatino itinerante di arte, artigianato e vintage dalle 11 di sabato e domenica.

Mentre Silene propone un brunch alle 12 di sabato e di domenica, su prenotazione. La domenica è prevista anche la degustazione di vini naturali.

Informazioni

Ingresso gratuito fino alle 18, a seguire 1 euro per sostenere le spese di organizzazione.

Sarà a disposizione un parcheggio con un piccolo contributo per sostenere le spese di organizzazione. L’intenzione è comunque quella di incentivare l’arrivo al parco con altri mezzi a piedi con l’autobus (è disponibile la corsa numero 9) oppure in bicilcetta.

Sarà a disposizione una postazione per il bike-sharing: si potranno utilizzare e-bike e biciclette muscolari per raggiungere il Parco della Pace e per spostarsi dal parco verso altre zone della città. RIDEMOVI Spa, l’azienda che gestisce il servizio per il Comune di Vicenza, proporrà sconti dedicati alla tre giorni di festival.

Per informazioni:

www.hangarpalooza.it

www.facebook.com/hangarpalooza.vicenza

https://instagram.com/hangarpalooza

Fonte Comune di Vicenza