Giflor: festa dei 50 anni e 12 dipendenti premiati

Un riconoscimento per la dedizione e la lealtà al lavoro a 12 dipendenti Giflor. Dipendenti che hanno prestato più di 25 anni di attività in Giflor. Consegnato ieri sera dall’azienda specializzata nella produzione di sistemi di chiusura in plastica stampati ad iniezione agli stessi.

Il premio è stato conferito in occasione della grande festa organizzata a Villa Canal (Grumolo delle Abbadesse) per celebrare i 50 anni dell’azienda fondata da Giuseppe Fracasso nel 1973, da 16milioni di euro di fatturato, che esporta i propri prodotti per oltre il 70% all’estero, soprattutto in Spagna, Regno Unito, Francia e Germania.

Ai festeggiamenti, insieme a Flora Giacomello, moglie del fondatore, tutti i 60 dipendenti, i collaboratori storici, la proprietà, rappresentata da Fabio e Mattia Fracasso e dall’AD Nadia Capovilla, ha preso parte anche il sindaco di Grumolo delle Abbadesse, Andrea Turetta.

Il sindaco di Grumolo delle Abbadesse, ha dichiarato: “E’ per me un piacere essere qui con voi stasera e potervi ringraziare, a nome della comunità di Grumolo delle Abbadesse, per questi 50 anni di attività. Un grazie prima di tutto alla proprietà per avere, nel corso degli anni investito in questa splendida azienda che ha dato e da’ lavoro a tanti grumolesi. Un grazie poi a tutti i dipendenti attuali e passati. Dipendenti che con il loro impegno hanno contribuito a far crescere l’azienda e averla resa uno degli orgogli di Grumolo. Auguro a tutti voi di continuare, come fatto in questo mezzo secolo, a crescere ed internazionalizzarsi riuscendo a mantenere ben salde le proprie radici territoriali”.

Durante la serata è stato ripercorso mezzo secolo di storia e di attività di Giflor e sono stati condivisi i prossimi obiettivi aziendali. “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo anche grazie a voi e di festeggiarlo insieme – ha affermato durante la serata Nadia Capovilla, AD di Giflor – Ringraziamo tutti voi per l’impegno, le competenze e la dedizione che quotidianamente mettete nel vostro lavoro.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente intensi e impegnativi ma ci hanno consentito di raggiungere traguardi importanti in termini di volumi di produzione, di collaborazioni e certificazioni internazionali ottenute. Stiamo disegnando un percorso aziendale che, grazie al vostro sicuro supporto, ci permetterà di raggiungere nuovi obiettivi: il rafforzamento della nostra presenza sul mercato nazionale e internazionali con prodotti sempre più innovativi, sartoriali ed eco responsabili e la massima efficienza produttiva, da perseguire attraverso crescenti investimenti in ricerca e sviluppo come in formazione”.

L’azienda, fondata a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) nel 1973 da Giuseppe Fracasso e sua moglie Flora e attualmente guidata dalla seconda generazione della famiglia Fracasso (Fabio e Mattia), produce sistemi di chiusura in plastica stampati ad iniezione per l’industria cosmetica, personal care e pet care, alimentare, parafarmaceutica e OTC. Le soluzioni di chiusura made in Italy innovative, di design ed eco-responsabili, il servizio customizzato, rapido e flessibile, i brevetti industriali, le design patent e le certificazioni (ISO9001, BRCGS grade AA+, ISO14001) hanno contribuito a rendere GIFLOR un’azienda leader a livello internazionale nel settore packaging.

Negli anni, le sue collezioni hanno infatti conquistato i mercati internazionali: dall’Europa (Spagna, Regno Unito, Francia e Germania) al Nord America. Tra i brevetti, l’azienda vanta l’invenzione del tappo “Push-lock” per l’e-commerce che garantisce la completa sicurezza e tenuta nel trasporto. Giflor ha inoltre ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali da parte di colossi imprenditoriali come Tricorbraun e The packaging Society e istituti e associazioni leader nel settore come la World Packaging Organisation e il Tube Council.

Con i suoi 60 dipendenti e 16,2 milioni di fatturato, oggi punta a consolidare la propria presenza a livello nazionale ed internazionale forte dei crescenti investimenti in R&D.

Grumolo delle Abbadesse (VI), 02 ottobre

