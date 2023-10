Bassano del Grappa: l’8 ottobre il Festival della Famiglia 2023

L’Assessorato alla Persona, Famiglie e Casa del Comune di Bassano del Grappa, in collaborazione con diverse realtà del Bassanese, organizza per domenica 8 ottobre 2023 (in caso di pioggia la domenica successiva, 15 ottobre) il Festival della Famiglia, che si terrà dalle ore 10.00 alle ore 17.30 in Parco Ragazzi 99.

L’Assessore Mavì Zanata sul Festival della Famiglia

“Si tratta di un’occasione per parlare di famiglie e riflettere sul valore che esse hanno come cellule della società – spiega l’Assessore Mavì Zanata -. Ma anche per offrire occasioni di divertimento per genitori e bambini, da vivere “insieme”. Sottolineando l’importanza dell’“essere famiglia” come cardine della convivenza comunitaria. Per creare percorsi di sviluppo della comunità è fondamentale stimolare le famiglie ad essere sempre più protagoniste del loro cammino. Ma anche nella certezza che condividere, collaborare e soprattutto essere corresponsabili sia la carta vincente.

La manifestazione è pensata per mettere al centro la famiglia in tutte le sue sfaccettature e lungo il suo intero ciclo di vita, in quanto risorsa vitale per l’intera collettività e luogo di costruzione di legami sociali, di formazione e di crescita. Negli ultimi anni il Comune di Bassano del Grappa ha investito molto nella realizzazione di iniziative volte a valorizzare il benessere della famiglia attraverso proposte e servizi quanto più rispondenti ai bisogni dei suoi cittadini e, al contempo, promovendo forme di responsabilità sociale diffusa e pratiche di lavoro di rete. In linea con gli attuali indirizzi e politiche di welfare familiare adottati dal Comune, le attività rientranti nel programma del Festival saranno ad ingresso gratuito”.

Ecco il programma delle attività previste dalle associazioni

L’Associazione Nazionale Carabinieri 184° nucleo PC Marostica – nucleo Cinofilo regionale da soccorso proporrà per tutta la giornata le attività con i cani: dimostrazione di ricerca persona dispersa; socializzazione con il cane (approccio, coccole, nutrimento del cane…), educazione di base e condotta al guinzaglio; nozioni di educazione “civico-cinofila”; laboratori a tema per grandi e piccoli.

ANVVF di Vicenza sezione di Bassano del Grappa del corpo nazionale, proporrà Pompieropoli, percorso ad ostacoli per essere abilitato a diventare un vero pompiere.

AQUERO’ Dottor Clown Bassano, diletterà i bambini con la giocoleria e i laboratori di micro-magie, oppure con le bolle di sapone giganti, o il paracadute colorato e i balli animati accompagnati da palloncini modellabili.

“I Tre… Coccodrilli” assieme all’associazione “A mamma piace” e all’associazione Italo-Messicana proporranno letture ad alta voce per bambini in lingua inglese, italiana e spagnola, con laboratori creativi a seguire. Le attività sono pensate per familiarizzare con la lingua inglese e spagnola, per scoprire o riscoprire il piacere di ascoltare storie e diffondere ai più piccoli l’amore per la lettura.

L’Associazione di promozione sociale Umandalala proporrà giochi con le corde: altalene, ponti e giochi di equilibrio, arrampicata sugli alberi in sicurezza con il supporto di esperti.

Altre iniziative nel corso della giornata del Festival della Famiglia

Nel corso della giornata ci sarà anche un laboratorio di traforo rivolto prevalentemente ai bambini dai 7 anni con l’obiettivo di realizzare oggetti attraverso materiale riciclato quale il compensato, stecche ricavate dallo smontaggio delle cassette di frutta e verdura.

Elisabetta Sebastiani, esperta in erboristeria, proporrà laboratori per adulti dal titolo: “Incontro tra arte ed erboristeria: acquerello con i colori estratti dalle piante”. Nel corso dell’attività spiegherà come si estraggono i colori dalle piante, la storia del colore. Il laboratorio si terrà il pomeriggio dalle 14.30-16.30 circa e il contenuto verrà adattato alla fascia d’età dei partecipanti.

La Ditta Verdevero insegnerà come produrre i detersivi in casa.

Iniziative dell’Ulss 7 Pedemontana

Gli operatori del reparto Ostetricia dell’Ulss 7 Pedemontana presenteranno lo stand dal titolo: “Ostetricia al parco… giochiamo assieme alla scoperta della maternità”. Verranno presentate le attività del reparto di Ostetricia e del Percorso Nascita, con consegna di materiale informativo e illustrazione delle Cure Amiche delle Mamme e dei Bambini.

Gli operatori del reparto di Pediatria dell’Ulss 7 Pedemontana gestiranno lo stand dal titolo: “La pedatria al parco… con scorta “speciale”. Gli operatori realizzeranno la dimostrazione delle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica alle ore 10.00 alle ore ore 12.00 e alle ore 15.30. La Pediatria sarà accompagnata dai personaggi di Star Wars grazie alla presenza dei gruppi di costumi ufficiali 501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base e Saber Guild Trento.

Gli appuntamenti con altre associazioni

La Cooperativa “La Goccia” offrirà spunti interessanti sul gioco “euristico” come attività di esplorazione in cui i bambini possono sperimentare gli oggetti naturali (materiali e non) messi a loro disposizione dagli adulti, in modo autonomo e libero. I contenuti del laboratorio sono rivolti a genitori con figli di età dai 3 mesi ai 3 anni e verranno realizzati dalle ore 10.00 alle 13.00.

Anni D’Argento proporrà il gioco della Pissotta a premi tra nonni e nipoti il pomeriggio di domenica dalle 15 fino le 17.00.

“Un filo che unisce gestirà lo stand espositivo con gli articoli confezionati dai ragazzi del laboratorio di cucito della Casa circondariale di Vicenza.

Aura proporrà il Parental control come mezzo di tutela dei minori online. Nel laboratorio verranno evidenziati i rischi corsi dai minori tramite l’uso di dispositivi e si spiegherà il funzionamento del parental control, un mezzo efficace per impedire l’accesso a siti ove potrebbero esserci contenuti pericolosi.

L’Associazione Diakonia Onlus della Caritas Vicentina, attraverso gli operatori di progetto “Davide e Golia”, Gruppo di Auto-Mutuo Aiuto per la salute mentale, cureranno l’esposizione di materiale divulgativo e sculture/dipinti dei laboratori gestiti dall’associazione stessa.

Bassano del Grappa (VI), 2 ottobre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa