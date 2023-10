Associazione Grazia Deledda : concerto narrativo

L’Associazione Grazia Deledda è lieta di invitarvi venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 20,30, presso l’Auditorium dei Carmini in Corso Fogazzaro 254, a Vicenza alla presentazione del concerto narrativo ”STORIE DI SCONOSCIUTI SALVATORI – I Sardi nel popolo dei Giusti” tratto dal libro di Giuseppe Deiana.

Drammaturgia – Andrea Congia.

Con Gloria Uccheddu (voce) e Andrea Congia (chitarra classica/synth).

Il libro raccoglie sette storie di uomini e donne sardi che hanno salvato la vita ad ebrei ed oppositori politici del regime nazifascista durante la Seconda Guerra Mondiale.

Giuseppe Deiana

esplora inoltre le figure dei Giusti tra le Nazioni, profili straordinari. Che, a discapito anche della loro vita, hanno perseguito il bene della collettività, esempi di integrità morale che hanno caratterizzato diversi periodi storici arrivando sino ai giorni nostri.

Giuseppe Deiana, di Ardauli (OR), vive a Milano dove ha insegnato Storia e Filosofia in vari licei. È fondatore e presidente dell’Associazione Centro Comunitario Puecher di Milano. Centro che promuove il ricordo della Resistenza al regime nazifascista e della deportazione degli ebrei nei campi di concentramento. Ha scritto numerosi saggi di carattere storico, etico e pedagogico con il fine di avvicinare i giovani alle tematiche della memoria storica e della coscienza filosofica.

Gloria Uccheddu

Di Carbonia (CA), attrice e regista, si è formata alla scuola di arti sceniche del Cada Die Teatro a Cagliari e del Centro Universitario Teatrale a Perugia. Nel 2012, in seguito a un percorso circense, si specializza come trampoliera. Continua a formarsi seguendo vari workshop teatrali e di teatro danza. È arrivata in semifinale a Premio Scenario 2015 ed ha fondato la compagnia Nefos-artisti associati.

Andrea Congia

Di Cagliari, laureato in Filosofia, è chitarrista, autore e interprete in molte formazioni musicali sperimentali. Da anni prosegue sulla strada della coniugazione tra Parola e Musica. In collaborazione con numerosi artisti provenienti da ambienti musicali e teatrali sardi in particolar modo attraverso la direzione artistica della Rassegna di Spettacolo, dedicata alla Letteratura Sarda, “Significante”. Nel 2015 fonda l’Associazione Culturale Tra Parola e Musica – Casa di Suoni e Racconti di cui coordina le attività e i progetti.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

L’appuntamento è dunque per venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 20,30, presso l’Auditorium dei Carmini in Corso Fogazzaro 254, a Vicenza.

Associazione Culturale Grazia Deledda APS



