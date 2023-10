Askoll EVA: l’azienda di Dueville approda anche sull’isola

Procida – L’espansione in Campania continua: dopo l’arrivo nei comuni napoletani di San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano i veicoli targati Askoll EVA approdano anche sull’isola

Askoll EVA S.p.A.

Azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell’area dei motori elettrici e delle batterie – comunica di aver concluso un accordo con “Emissione Zero Procida” per la fornitura di scooter elettrici che saranno dispiegati in modalità sharing nell’isola di Procida, dove Askoll EVA approda per la prima volta.

Dopo essere arrivata nei comuni napoletani di San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano, confermandosi la partner prediletta dagli operatori che vogliono incentivare la mobilità sostenibile, la società spazia fino all’isola campana di Procida, famosa per i paesaggi mozzafiato, il buon cibo e naturalmente il mare.

I modelli dispiegati sull’isola saranno gli Askoll eS2 sharing 2.8, con l’aggiunta di corredo e accessori, per un ordine di valore pari a circa 65.000 euro.

Grazie a questo accordo, Askoll EVA prosegue il suo viaggio per diffondere abitudini green in ambito di mobilità in tutta Italia, dove ha già portato i propri scooter in ben sette regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Campania).

Il commento dell’AD

L’amministratore delegato Gian Franco Nanni ha affermato: “Siamo soddisfatti di questo nuovo accordo che conferma quanto stia crescendo l’urgenza di adottare pratiche ecosostenibili anche in termini di mobilità. Poco dopo aver concluso il contratto con la cooperativa Città di Leonia per portare i nostri scooter nei comuni napoletani di San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano, siamo arrivati anche nella suggestiva isola di Procida. Sarà un piacere garantire ai residenti e ai turisti la possibilità di visitare le meraviglie che offre il territorio, preservando la bellezza e la salubrità del luogo grazie alla tecnologia degli scooter Askoll EVA, che garantisce massime prestazioni nel pieno rispetto dell’ambiente”.

Dueville (VI), 2 Ottobre 2023

