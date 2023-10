ADOI: chiusura lavori del 60° Congresso Nazionale

Il 60° Congresso Nazionale dell’Associazione Dermatologi Ospedalieri-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI) ha raggiunto il suo culmine oggi, sabato 30 settembre, nello splendido contesto del Convention Centre della Fiera di Vicenza. Quattro intensi giorni di condivisione di conoscenze e aggiornamenti nel campo della dermatologia si avviano alla conclusione, con un’attenzione crescente e un forte interesse manifestato sin dal primo giorno.

Il congresso

In queste lunghe e intense quattro giornate, i relatori hanno affrontato un vasto spettro di argomenti di cruciale rilevanza nel campo dermatologico. Dalle discussioni sulla psoriasi e la dermatite atopica all’approfondimento sui tumori cutanei, con particolare attenzione al melanoma, l’agenda ha riflesso l’ampiezza e la profondità delle tematiche trattate. Sono stati inoltre esaminati i progressi tecnologici e l’evoluzione della telemedicina nell’ambito dermatologico, sottolineando il ruolo sempre più centrale delle innovazioni e delle nuove tecnologie.

Inoltre durante il Congresso, ADOI ha assunto una posizione risoluta e determinata a favore della sostenibilità ambientale, rafforzando l’impegno dell’Associazione verso la tutela del pianeta e la contribuzione costruttiva alla salute globale e al benessere delle generazioni future. Questo passo rappresenta un contributo significativo per promuovere una dermatologia che non solo si pone all’avanguardia dal punto di vista medico ma è anche profondamente consapevole dell’importanza dell’ambiente.

Conclusioni

Il congresso dermatologico si è concluso, sabato 30 settembre, con una prospettiva rivolta al futuro, concentrandosi su tre temi rilevanti:

Cambiamenti climatici – cosa ci riserverà il futuro, con un’attenzione agli impatti sulla salute cutanea;

Infermieri in dermatologia – una prospettiva futura, esaminando il ruolo in crescita degli infermieri con un focus sulle competenze e le opportunità di collaborazione;

Le sfide e le opportunità della dermatologia nei prossimi 30 anni, esplorando tendenze, sviluppi tecnologici e sfide prospettiche per guidare la disciplina verso un approccio avanzato e personalizzato nei prossimi decenni

Alla luce di questi approfondimenti, si delinea un quadro stimolante e sfidante per la dermatologia, evidenziando la necessità di una continua innovazione e collaborazione per affrontare le future sfide e ottimizzare le opportunità emergenti. La conclusione di queste quattro giornate intense e informative sottolinea la rilevanza di eventi come questo nel plasmare il corso della dermatologia e nell’ispirare una comunità di professionisti pronti a fronteggiare le sfide future con un impegno condiviso verso l’eccellenza clinica e la ricerca avanzata.

Vicenza, 30/09/2023

Ufficio Stampa ADOI