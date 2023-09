Thiene: al via il Censimento della popolazione e abitazioni

Ad ottobre 2023 torna il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie.

Nel 2023 le famiglie che partecipano al Censimento sono circa 1 milione e 46 mila famiglie, in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

La rilevazione permette di conoscere le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, garantendo un forte contenimento dei costi.

Anche il Comune di Thiene, dal 2 ottobre 2023 al 22 dicembre 2023, è coinvolto in questa importante attività e le famiglie interessate sono circa 323.

La data di riferimento del Censimento è il 1° ottobre 2023, ossia le risposte ai quesiti inseriti nel questionario devono essere riferite a questa data. Si evidenzia che per arricchire l’importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Si ricorda che la partecipazione al Censimento è un’importante opportunità. Ma anche è un obbligo di legge, la cui violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.

Come funziona

A Thiene la famiglia campione è chiamata a partecipare SOLO alla rilevazione campionaria da Lista:

La famiglia riceve una lettera nominativa da ISTAT che la invita a compilare il questionario online: fa parte del campione della rilevazione da lista.

rilevazione da lista. La famiglia non riceve alcuna lettera: non fa parte del campione.

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni

Se il cittadino ha bisogno di aiuto o assistenza può rivolgersi in forma del tutto gratuita al Centro Comunale di Rilevazione (CCR) del Comune di Thiene. Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Si rende noto che a svolgere queste attività saranno i rilevatori incaricati ufficialmente dal Comune. Persone ben riconoscibili per il loro TESSERINO CON FOTO (Timbro del comune e firma per il Sindaco), e dotati di tablet per l’intervista. Per informazioni o per verificare l’identità del Rilevatore, è possibile contattare l’Ufficio Comune di Censimento telefonando al numero 0445/804807.

Per informazioni o supporto direttamente dall’ISTAT:

– contattare Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 2 ottobre al 22 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 21

– scrivere a censimento.lista@istat.it

– consultare il sito www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa