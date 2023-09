Pallacanestro Vicenza pronta al debutto casalingo con Chieti

Il countdown è terminato. Pallacanestro Vicenza – Si accendono le luci sul nuovo torneo di serie B d’eccellenza, nato dalla recente riforma dei campionati. Il format prevede la partecipazione di 36 squadre divise in due gironi da18.

Domani domenica al palasport

Si parte domenica primo ottobre con palla a due alle ore 18,00 (arbitri Di Salvo di Pisa e Buoncristiani di Prato). Al palasport di via Goldoni la Civitus pallacanestro Vicenza infatti, davanti ai propri tifosi, attende l’arrivo della temibile Chieti retrocessa dalla serie A2 e strutturata per una stagione al vertice. E’ il via di un percorso sicuramente difficile, ma assai stimolante per i ragazzi di coach Manuel Cilio, alla sua seconda stagione sulla panchina berica. Il terzo livello del basket italiano si preannuncia indubbiamente qualitativo nella sua nuova veste, arricchita e nobilitata dalla possibilità di tesserare anche giocatori stranieri.

Un innegabile valore aggiunto. Una carta che più di qualche club ha deciso di provare a sfruttare. L’obiettivo di Vicenza è quello di ottenere una salvezza tranquilla, cioè lasciare dietro di sè almeno cinque squadre, in maniera tale da non incappare nei pericolosi playout, in un campionato che si preannuncia equilibrato e senza squadre materasso. E vediamo allora di fare una fotografia del qualificato team abruzzese, primo avversario stagionale dei biancorossi, che venderanno cara la pelle e che, seppure sulla carta non favoriti, cercheranno di regalarsi la prima gioia consapevoli del fatto che gran parte del loro destino in questa nuova avventura, passa attraverso il parquet amico.

Chieti Basket 1974

Impossibile nascondere le ambizioni. Si è scelto di affidarsi a giocatori che la categoria l’hanno vissuta e vinta più volte. L’obiettivo è quello di far ricreare entusiasmo dopo stagioni di anonimato in serie A2.

Daniele Aniello in panchina a dirigere l’orchestra, con un pizzico di profondità in più rispetto alla sua creatura fabrianese e con giocatori complementari nei rispettivi ruoli. Sotto le plance un possibile MVP del girone B, Edoardo Tiberti, pronto al salto definitivo per essere un top. Ma il club teatino proprio la settimana scorsa ha inserito il playmaker argentino Juan Ignacio Suppi classe 1991, corteggiato in estate anche da Roseto. Suppi è un elemento esperto e di grande impatto quindi da tenere in gran considerazione avendo egli giocato anche nella serie A argentina.

Il roster Civitus Vicenza

VICENZA – CHIETI andata 1/10/23 ritorno 14/01/24

MESTRE- VICENZA andata 07/10/23 ritorno 20/01/24

VICENZA – RUVO DI PUGLIA andata 11/10/23 ritorno 24/01/24

FAENZA-VICENZA andata 15/10/23 ritorno 28/01/24

VICENZA-TARANTO andata 21/10/23 ritorno 03/02/24

LUMEZZANE-VICENZA andata 29/10/23 ritorno 10/02/24

VICENZA-SAN SEVERO andata 01/11/23 ritorno 14/02/24

OZZANO-VICENZA andata 04/11/23 ritorno 18/02/24

VICENZA-VIRTUS IMOLA andata 12/11/23 ritorno 25/02/24

SAN VENDEMIANO-VICENZA andata 19/11/23 ritorno 02/03/24

VICENZA-JESI andata 25/11/23 ritorno 10/03/24

ANDREA COSTA IMOLA-VICENZA andata 03/12/23 ritorno 23/03/24

VICENZA-BISCEGLIE andata 06/12/23 ritorno 27/03/24

VICENZA-VIRTUS PADOVA andata 09/12/23 ritorno 31/03/24

FABRIANO-VICENZA andata 17/12/23 ritorno 07/04/24

VICENZA-RAVENNA andata 23/12/23 ritorno 14/04/24

ROSETO-VICENZA andata 07/01/24 ritorno 21/04/24.

Le prime otto classificate al termine della stagione regolare si qualificano per i playoff.

Quelle che si qualificano dal nono al tredicesimo posto ottengono la salvezza diretta.

Dal quattordicesimo al diciassettesimo posto playout.

La diciottesima classificata retrocede direttamente in serie b regionale.

Riccardo Giuntini