Accademia Olimpica: incontro “Gli equilibri geopolitici in Europa”

Mercoledì 4 ottobre: un incontro con Eric Jozsef e Ilvo Diamanti – Accademia Olimpica “Gli equilibri geopolitici in Europa”

Un nuovo incontro firmato dall’Accademia Olimpica in materia di geopolitica, questa volta con focus in particolare sulla Francia e sulla Germania, è in programma mercoledì 4 ottobre alle 17.30 nel salone d’onore di Palazzo Chiericati, in Piazza Matteotti a Vicenza.

Protagonisti della conversazione, che sarà introdotta da un intervento del presidente dell’Accademia, Giovanni Luigi Fontana, saranno il giornalista Eric Jozsef, corrispondente in Italia del quotidiano francese Libération e della Radiotelevisione svizzera, e Ilvo Diamanti, sociologo, politologo, professore emerito di Scienza politica all’Università di Urbino «Carlo Bo» e presidente della Classe di Diritto economia e amministrazione dell’Accademia.

Futuri assetti europei

Numerosi gli interrogativi aperti dalla complessa e delicata situazione attuale. In un’Europa scossa dalla guerra tra Russia e Ucraina, quali dinamiche stanno plasmando gli equilibri politici, economici e sociali? Quali potranno essere gli elementi nevralgici sui quali si giocheranno i futuri assetti europei e, ampliando lo sguardo, mondiali? E ancora: l’Europa così come la conosciamo sarà in grado di rispondere agli straordinari cambiamenti in atto o non dovrà trovare una nuova identità?

Il Presidente dell’Accademia

«Proseguiamo con il ciclo di incontri dedicati all’Europa e alle profonde trasformazioni degli scenari geopolitici ed economici internazionali – commenta Giovanni Luigi Fontana – . L’attenzione questa volta si concentra sul cuore dell’Europa, su Francia e Germania, attori fondamentali in qualsiasi processo di ridefinizione degli ordinamenti istituzionali e delle strategie politiche dell’Unione Europea: un’analisi utile anche per comprendere l’altalena di rapporti con l’Italia le cui vicende rimangono inevitabilmente condizionate dai buoni o cattivi rapporti con questi “vicini” di casa».

L’incontro è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. Gradita la prenotazione a segreteria@accademiaolimpica.it, cui ci si può rivolgere anche per informazioni sull’evento.

Accademia Olimpica – Coordinamento e Relazioni esterne Alessandra Agosti

www.accademiaolimpica.it