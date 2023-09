Valdagno: al via lunedì dal Maglio gli incontri nei quartieri

Tornano, a partire da lunedì 2 ottobre, gli incontri con la giunta comunale nei quartieri. Come già fatto negli scorsi anni, con l’obiettivo di favorire l’informazione e la partecipazione, il sindaco Giancarlo Acerbi e gli assessori saranno protagonisti nelle prossime settimane di un ciclo di serate in cui dialogheranno con i cittadini sui lavori in corso, le opere pubbliche e i progetti che stanno cambiando Valdagno. Durante gli appuntamenti non mancheranno un approfondimento sui temi d’interesse dei singoli quartieri e uno spazio per le segnalazioni dei cittadini.

Valdagno – Gli incontri con la Giunta

Il calendario degli incontri, tutti con inizio alle 20.30, prende il via

lunedì 2 ottobre dal Maglio (Salone ex doposcuola) per poi proseguire

(Salone ex doposcuola) per poi proseguire giovedì 12 ottobre a Piana (Centro Aurora),

(Centro Aurora), lunedì 16 ottobre a Massignani (Sede gruppo Alpini)

(Sede gruppo Alpini) giovedì 19 ottobre a Novale (Palestra polifunzionale dell’Oratorio).

La settimana successiva gli incontri riguarderanno invece

Ponte dei Nori (lunedì 23 ottobre, Casa Lelia)

(lunedì 23 ottobre, Casa Lelia) San Quirico (giovedì 26 ottobre, Salone sotto la chiesa).

A seguire ci si sposterà a

Castelvecchio (lunedì 30 ottobre, Sala parrocchiale),

Castello (lunedì 6 novembre, Centro sociale)

Oltre Agno (giovedì 16 novembre, luogo da definire).

Lunedì 20 novembre sindaco e assessori saranno quindi a

Cerealto (Sala parrocchiale) mentre

(Sala parrocchiale) mentre martedì 28 novembre a Campotamaso (Casa della dottrina).

Gli ultimi appuntamenti sono riservati a

Novale alta (giovedì 30 novembre, Sala polifunzionale Mucchione)

(giovedì 30 novembre, Sala polifunzionale Mucchione) Centro e Borne (lunedì 4 dicembre, luogo da definire).

