Valdagno: festival della finanza etica e sostenibile

Valdagno – “I sogni in tasca”: da domani gli appuntamenti del Festival della finanza etica e sostenibile

Una mostra e tre incontri

Prendono il via sabato 30 settembre, alle 17.30, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Fair Trade for Future” gli appuntamenti valdagnesi del Festival “I sogni in tasca”. L’esposizione dedicata ai temi della sostenibilità, della parità di genere e del commercio equo e solidale sarà ospitata fino al 15 ottobre al Museo delle Macchine Tessili in via G. Carducci. Gli scatti presenti in mostra porteranno i visitatori in un viaggio nel commercio equo solidale per mostrare come questo rappresenti la possibilità di un’economia alternativa, che mette al centro le persone e il pianeta. Sabato è in programma anche una visita guidata alle 16.30 (gradita la prenotazione: bit.ly/prenotaonline_Valdagno). La mostra fotografica – visitabile il sabato e la domenica dalle 16.30 alle 19.00 – è realizzata dalla rete delle organizzazioni venete di Fair Trade, con la collaborazione di Equo Garantito e Società Cooperativa Sociale Canalete, e con il contributo della Regione Veneto.

Incontri

Sono poi tre gli incontri in programma, tutti a Palazzo Festari.

Martedì 3 ottobre , alle 20.30, si parla di “Banche che finanziano la crisi climatica” con Claudia Vago, Project manager di Valori.it, la testata online di Fondazione Finanza Etica dedicata alla finanza etica e all’economia sostenibile.

, alle 20.30, si parla di con Claudia Vago, Project manager di Valori.it, la testata online di Fondazione Finanza Etica dedicata alla finanza etica e all’economia sostenibile. Sabato 7 ottobre , alle 10.00, per il ciclo di incontri della Scuola di Alt(r)a Amministrazione si terrà un incontro con Giordano Del Chiaro, assessore del Comune di Capannori (LU) riconosciuto a livello internazionale per la gestione del territorio orientata alla sostenibilità e al coinvolgimento dei cittadini.

, alle 10.00, per il ciclo di incontri della si terrà un incontro con Giordano Del Chiaro, assessore del Comune di Capannori (LU) riconosciuto a livello internazionale per la gestione del territorio orientata alla sostenibilità e al coinvolgimento dei cittadini. Giovedì 12 ottobre, alle 20.30, sarà la serata dal titolo “Siccità e alluvioni: una storia vicentina” con Antonio Fabris, autore di saggi ed esperto conoscitore delle problematiche dei fiumi vicentini, e Stefano Bicego, formatore regionale di Protezione Civile Valle Agno.

“I sogni in tasca”

Festival dedicato alla finanza etica e sostenibile in cui si racconterà come e perché la qualità della vita, dell’ambiente, delle comunità sono profondamente connesse alle scelte che facciamo. In questa prima edizione sarà affrontato un tema di stretta attualità su cui si vuole promuovere il confronto: la crisi climatica e ambientale. Dal 15 settembre al 21 ottobre 2023 (con una serata anteprima l’8 settembre), il GIT (Gruppo di Iniziativa Territoriale) dell’Alto Vicentino di Banca Etica e i 10 Comuni organizzatori (Breganze, Carrè, Marano Vicentino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Thiene, Valdagno, Zanè, Zugliano), con il contributo e l’adesione di tanti gruppi e associazioni vicentine, della rivista Altreconomia e della rete nazionale dei Comuni Virtuosi, organizzeranno 28 appuntamenti (incontri, presentazioni di libri, mostre, laboratori, spettacoli, escursioni).

Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa