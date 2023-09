In arrivo la prevendita online del biglietto per i Musei di Vicenza

Musei e monumenti di Vicenza, in arrivo la prevendita online del biglietto per il Teatro Olimpico, della Vicenza card e della Card 4 musei

Dall’1 ottobre in vigore gli orari invernali

Domenica ingresso gratuito per residenti di città e provincia a Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico

È in arrivo la possibilità di acquistare in prevendita online alcune tipologie di biglietti per l’ingresso nei musei del cittadini. Lo ha deliberato la giunta comunale, incaricando il servizio Attività culturali e museali di avviare la nuova procedura che sarà attiva entro fine anno.

Prevendita online ingressi da dicembre

«Finalmente i visitatori dei Musei civici e dei monumenti del Comune di Vicenza potranno acquistare gli ingressi in prevendita attraverso un circuito online – spiega l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin -. Si tratta di una modalità pratica che a Vicenza mancava e a cui la precedente amministrazione ha pensato di sopperire avviando la procedura che siamo riusciti a concludere con la recente approvazione in giunta. Da dicembre sarà possibile acquistare l’ingresso al Teatro Olimpico, uno dei siti più visitati della città, oppure le due card disponibili e molto richieste, la Vicenza card per visitare 12 siti in otto giorni, e la Card 4 musei che permette di scegliere quattro sedi tra 11. Contiamo in futuro di ampliare le tipologie di biglietto in prevendita online e di integrare con eventi ed iniziative».

Prevendita online con il circuito Ticketlandia

Attraverso il circuito Ticketlandia si potrà acquistare il biglietto del Teatro Olimpico a 11 euro più 1 euro di diritti di prevendita, la Vicenza card (intero) a 20 euro più 2 euro di diritti di prevendita e la Card 4 musei (intero) a 15 euro più 1,50 euro di diritti di prevendita.

Vicenza Card

La Vicenza card e la Card 4 musei hanno validità otto giorni, la prima permette di visitare (un solo passaggio per singola sede) 12 siti: Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, chiesa di Santa Corona, Gallerie di Palazzo Thiene, Museo Diocesano, Gallerie d’Italia – Vicenza, Palladio Museum, Basilica palladiana (mostre escluse), Museo del Gioiello e Torrione di Porta Castello, mentre la seconda quattro musei a scelta tra gli undici del circuito: Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, chiesa di Santa Corona, Gallerie di Palazzo Thiene, Museo Diocesano, Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum, Basilica Palladiana (mostre escluse) e Museo del Gioiello.

Il Consorzio Vicenza è, che gestisce il servizio di biglietteria e call center del circuito museale, si occuperà anche di seguire la gestione della prevendita online su Ticketlandia.

Musei civici, orari invernali

Dall’1 di ottobre entrano in vigore gli orari invernali dei Musei civici con apertura dalle 9 alle 17 dal martedì alla domenica di Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, chiesa di Santa Corona e Museo Naturalistico Archeologico.

Le Gallerie di Palazzo Thiene apriranno, da giovedì a domenica, dalle 9 alle 17.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza si potrà visitare da martedì a domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 .

La Basilica palladiana rimarrà aperta, come di consueto da martedì a domenica dalle 10 alle 18 e la terrazza si potrà visitare dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18 (la terrazza aprirà se le condizioni meteorologiche lo consentiranno).

Il servizio bar in terrazza rimarrà aperto fino a domenica 1 ottobre in orario serale venerdì e sabato, dalle 19 all’una di notte, domenica dalle 18.30 alle 23.

Dall’1 ottobre al 10 dicembre nel salone della Basilica sarà allestita la mostra “La proporzione aurea”, aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Sarà comunque sempre possibile accedere al salone con il biglietto per la visita del monumento.

Per tutte le sedi l’ultimo ingresso è previsto 30 minuti prima della chiusura.

Ingresso gratuito in alcuni Musei Civici

Domenica 1 ottobre è previsto l’ingresso gratuito alle Gallerie di Palazzo Thiene e Museo Naturalistico Archeologico per residenti di città e provincia. Vicenza aderisce infatti all’iniziativa istituita dal Ministero della cultura e denominata “Domenica al Museo” che prevede l’ingresso gratuito la domenica nei luoghi della cultura. Per accedere sarà sufficiente recarsi nelle rispettive sedi, esibendo un documento attestante la residenza.

Al Museo del Risorgimento e della Resistenza l’ingresso è sempre libero e gratuito.

Biglietti e informazioni

L’ufficio Iat, Informazione accoglienza turistica di piazza Matteotti 12, rimane aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30, fino a giugno 2024 (0444320854, iat@comune.vicenza.it). L’infopoint e la biglietteria in Basilica palladiana sono aperti da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (chiuso il lunedì, 0444222855). www.museicivicivicenza.it

Vicenza, 29 settembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa