Al Polo Giovani B55 un corso di podcast e incontri “C’è Campo”

Progetto Giovani Vicenza, in arrivo un corso di podcast e la rassegna “C’è Campo”, incontri sull’imprenditorialità in agricoltura

Progetto Giovani Vicenza propone “C’è Campo”, una rassegna dedicata ai giovani e all’imprenditorialità in agricoltura, con quattro incontri organizzati in modalità online e in presenza in programma per 4 pomeriggi, e un corso di podcast, per conoscere le basi del mondo del podcasting, adatto a chi si avvicina per la prima volta al tema, articolato in 4 lezioni di 2 ore al Polo Giovani B55.

Il calendario della rassegna “C’è Campo”

Primo incontro online

“C’è Campo” prenderà il via giovedì 5 ottobre alle 17 in collegamento online via Zoom, con Emanuele Montemezzi, agronomo, che affronterà il tema “PSR (il Piano di Sviluppo Rurale) e finanziamenti per l’agricoltura”.

Secondo incontro sempre online

Martedì 10 ottobre, sempre online, ci sarà un approfondimento sugli Agribirrifici. Assieme a Mirko Boggian, giovane titolare del Birrificio Agricolo “Sorio” di Gambellara, i partecipanti capiranno com’è possibile intraprendere un’attività in questo settore in forte crescita.

Terzo appuntamento

L’appuntamento di giovedì 12 ottobre online, si occuperà dell’Apicoltura, settore in crescita e funzionale all’esistenza stessa delle altre specie, assieme all’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto ed al suo Presidente Gerardo Meridio.

Conclusione della rassegna “C’è Campo”

Il quarto e ultimo incontro di martedì 17 ottobre si terrà direttamente nell’Azienda Agricola “Il lavandeto della Lobia: Azienda Agricola Orna” alle porte di Vicenza, in Strada della Lobia 175, un innovativo esempio di azienda biologica del nostro territorio orientata alla multifunzionalità. Tema dell’incontro sarà, appunto, La Multifunzionalità dell’azienda agricola.

Assieme al titolare Pierluigi Ponzio e Valentina Caltran si capirà cosa vuol dire oggi fare agricoltura e quali sono le tante opportunità di sviluppo e creatività che questo settore fondamentale riserva.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi chiamando o mandando un messaggio whatsapp allo 0444222045 indicando nome, cognome e “iscrizione C’è Campo”

Per informazioni e dettagli: progetto@giovani.vi.it

Il programma del corso di podcast

Il corso per diventare podcaster sarà tenuto dal podcaster Leonardo Polloniato e si articolerà in 4 lezioni di 2 ore che si terranno il venerdì pomeriggio, nei giorni 6,13, 20, 27 ottobre al Polo Giovani B55.

Durante il corso si parlerà di aspetti tecnici sulla registrazione, editing, produzione, promozione, distribuzione del proprio podcast, strutturazione e progettazione degli episodi, costruzione di un format e verrà dato ampio spazio alla sperimentazione concreta. Si consiglia di portare un computer o un tablet.

Per partecipare, è necessario iscriversi compilando il modulo al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_z2-QzizCc4SpjEE_lyOxzrBbMGGcE6MYuFEvWU8UoSJ6g/viewform?usp=sf_link

Per informazioni: eventi@giovani.vi.it

Vicenza, 29 settembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa