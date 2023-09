Malo: con il risparmio energetico si reinveste sul sociale

Grazie al notevole risparmio legato al consumo energetico e ad alcuni accorgimenti come la riorganizzazione degli orari dei dipendenti comunali di Malo. Così come la settimana corta nelle scuole e l’ottimizzazione dell’uso delle sedi associative nel Palazzo delle Associazioni di piazzale Zanini, il Comune di Malo (VI) si è ritrovato in bilancio 200 mila euro da reinvestire soprattutto nel sociale.

Come vengono distribuiti i 200 mila euro

Fra questi ben 80 mila euro sono stati destinati a supportare le rette nella casa di riposo “Muzan”. 20 mila a sostegno dei servizi di assistenza domiciliare e 5 mila a favore di tirocini lavorativi. <Da una parte ci sono state le nostre azioni volte al risparmio – spiega l’assessore al bilancio Silvia Berlato – ma dall’altra ci sono state ottimizzazioni studiate. Esaminate con istituzioni come la scuola e associazioni, per arrivare ad un risultato positivo, aiutato anche dal calo delle tariffe energetiche. Tariffe che erano assai elevate quando abbiamo predisposto il bilancio previsionale. Così ora possiamo destinare al sociale maggiori risorse a servizi rivolti alle famiglie>.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, oggetto nei mesi scorsi di un’operazione volta al risparmio energetico nelle ore notturne, come ha recentemente sottolineato il sindaco Moreno Marsetti, è stata ripristinata: molti punti luce sono stati riattivati da tempo anche di notte e 40 mila euro sono stati investiti dall’amministrazione comunale per l’acquisto di nuove luci a led.

Malo, 29 settembre 2023

Fonte: Comune di Malo (VI) – Ufficio Stampa

Comune di Malo in breve

Malo offre piacevoli e interessanti realtà sia per i maladensi sia per i visitatori.

A Malo ci sono opere architettoniche, di scultura, di pittura ed espressioni delle altre arti, rappresentative di ciascun periodo, dal Trecento ai nostri giorni. Si possono incontrare piacevoli siti naturalistici e notevoli episodi di edilizia spontanea.

Nel Centro Storico le contrade, già strutturate nel Quattrocento, conservano dimore gotiche, rinascimentali e classiche: ogni secolo posteriore è documentato in facciate, portali, palazzate e caratteristiche quinte di case, riusciti esempi di architettura spontanea.

Fonte dal sito del Comune di Malo (VI)