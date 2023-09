Concerto “Partirono le Rondini” per i Veneti nel Mondo – Sabato 30 settembre 2023 ore 21,00 Tempio di Santa Corona – Vicenza

Il tenore Cristian Ricci protagonista con l’Orchestra Sinfonica del Veneto del concerto per i Veneti nel mondo.

Cristian Ricci

Un artista, un tenore vicentino d’adozione, recentemente nominato cavaliere dell’ordine “al merito della Repubblica Italiana” per la sua instancabile attività di promozione musicale nel mondo e che ha sempre sostenuto il primato della bellezza della cultura veneta. Cristian Ricci sarà protagonista del concerto “Partirono le Rondini”. Dedicato ai Veneti nel mondo che si terrà sabato 30 settembre 2023 alle ore 21,00 nel Tempio di Santa Corona a Vicenza con l’Orchestra Sinfonica del Veneto. Orchestra diretta dal maestro Marco Titotto e con la presentazione della scrittrice e giornalista Federica Morello.

“Sarà un concerto in onore al coraggio e alla forza di volontà dimostrata dai molti veneti emigrati all’estero in cerca di lavoro ed opportunità di vita, veneti che hanno tenuto forti i loro legami con la terra d’origine e che come le rondini ritornano da paesi lontani per riscaldare il proprio cuore nel tepore della tradizione delle proprie radici” afferma il tenore Cristian Ricci.

Il concerto proporrà un programma musicale che spazierà dalle sinfonie d’opera di Salieri e Mozart. Fino ai capolavori di Piazzolla e Morricone. Senza dimenticare alcuni celebri capolavori della canzone italiana che hanno accompagnato l’epopea della migrazione veneta.

L’evento realizzato nell’ambito degli incontri 2023 che hanno luogo in Veneto in onore dei componenti della “consulta dei Veneti nel Mondo” e del “coordinamento dei giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all’estero” è promosso e sostenuto dalla Regione del Veneto con il patrocinio del Comune di Vicenza e della Provincia di Vicenza.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Direzione Artistica OSV M° Cristian Ricci 348 6119807

Un organismo musicale professionale costituito nel 2022 sotto gli auspici della Regione del Veneto. Promuove la valorizzazione e l’inserimento dei giovani musicisti nel mondo artistico professionale.

Nata con il sostegno di Istituzioni pubbliche e private, l’Orchestra ha tra i suoi obiettivi quello di rappresentare ed esportare l’eccellenza della tradizione musicale della Regione del Veneto e italiana nel mondo in occasione di importanti anniversari ed eventi di rilievo istituzionale.

Formata da giovani musicisti professionisti l’Orchestra si avvale della preziosa collaborazione di tutor di “chiara fama” allo scopo di trasmettere ogni preziosa esperienza tecnica e musicale ai più giovani.

Tra i numerosi impegni nazionali ed internazionali della stagione 2023 l’Orchestra è stata protagonista

del concerto di chiusura delle Celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova,

del concerto “Europe is now” al Parlamento Europeo di Bruxelles

della rassegna regionale “Veneto in the Beauty”. Trionfa recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia con il concerto “Opera Ciak” dedicato ai capolavori delle musiche da film. Sarà protagonista nel prossimo autunno del concerto per il decennale di pontificato di Papa Francesco in Città del Vaticano.