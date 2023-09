Cassola: asilo nido, principio di incendio, evacuati 300 bimbi (video)

Alle 12:00, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pertica a San Giuseppe di Cassola (VI) per il principio d’incendio di alcuni pannelli di contro soffittatura all’interno dell’asilo nido ospitato nel plesso scolastico comunale: nessuna persona è rimasta ferita.

L’intervento

Scattato l’allarme antincendio le maestre presenti nell’aula “tartaruga” che ospita l’asilo nido, hanno visto del fumo provenire dal soffitto. Subito hanno iniziato l’evacuazione dell’aula con all’interno 16 bambini, in contemporanea anche lo sgombero delle tre aule attigue per un totale di 53 bambini, subito portati ai punti di raccolta.

Evacuato inoltre l’intero plesso scolastico, che ospita le scuole medie con la presenza di altre 230 persone, tra studenti e personale docente e non docente. I vigili del fuoco arrivati dalla vicina sede di Bassano del Grappa, hanno spento del tutto le fiamme, intanto abbassate dall’intervento di un professore che ha utilizzato un estintore. La squadra ha subito proceduto alla verifica di tutti i locali della scuola per escludere la presenza di persone. Successivamente si è provveduto all’aerazione del fumo, che ha interessato solo l’ala del plesso che ospita l’asilo nido.

Dopo circa un’ora gli studenti della scuola media sono stati fatti rientrare in aula. Mentre i più piccoli sono stati portati a casa dai genitori intanto arrivati sul posto. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, presenti sul posto anche con il funzionario di guardia l’ing. Leonardo Rubello.

Sul posto anche il sindaco. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 15:30.

Cassola: asilo nido

