La Prefettura di Vicenza lancia “NON SEI SOLA. NOI CI SIAMO” – Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Resta alta l’attenzione della Prefettura e delle Istituzioni locali sul tema del contrasto alla violenza sulle donne, anche alla luce della preoccupante recrudescenza del fenomeno che, purtroppo, negli ultimi mesi, ha interessato le cronache nazionali, senza risparmiare il territorio della provincia vicentina.

Ed è proprio allo scopo di sensibilizzare e diffondere la cultura del contrasto alla violenza di genere che, nell’ambito delle iniziative programmate dagli enti sottoscrittori del Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica della provincia di Vicenza, è stata organizzata la conferenza stampa che si è svolta, nella giornata di ieri, presso il Liceo Pigafetta di Vicenza, nel corso della quale sono stati presentati i videoclip – realizzati dai soggetti aderenti alla rete – prodotti da Officina della Comunicazione, grazie al supporto di Unicredit.

Il Prefetto

L’evento, presentato dal Prefetto in qualità di capofila della rete territoriale, si è svolto con la partecipazione

del Presidente del Tribunale,

dei rappresentanti territoriali delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco,

nonché di tutte le autorità e egli enti firmatari del Protocollo, segnatamente

la Procura della Repubblica,

l’Ufficio Scolastico Territoriale,

il Comune di Vicenza,

l’Azienda ULSS 8 “Berica” e la correlata Conferenza dei Sindaci,

gli Ordini provinciali dei Medici e degli Avvocati,

la Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza,

l’associazione “Donna Chiama Donna”, e le case rifugio della provincia berica.

Tre i video presentati alla stampa, ambientati in tre contesti diversi: il posto di lavoro, il luogo pubblico e la casa. Gli episodi di violenza inscenati sono di forte impatto emotivo, anche grazie alle tecniche di realizzazione scelte da Officina della Comunicazione per coinvolgere lo spettatore, che a prescindere dal genere, viene indotto a empatizzare con la vittima.

Creasce la propensione alla denuncia

In apertura l’intervento del Prefetto, che, dopo aver ricordato l’alta incidenza, sul territorio nazionale e provinciale, dei reati riconducibili al fenomeno in argomento – quali maltrattamenti in famiglia, minacce e violenze sessuali cresciuti in ambito nazionale del 105% nell’ultimo decennio –, ha evidenziato come l’aumento della casistica vada al contempo positivamente correlata alla crescente propensione alla denuncia, che si registra oggi in misura superiore rispetto al passato, da parte delle donne vittime di violenza, anche grazie alla vicinanza delle Forze dell’Ordine sul territorio e alle azioni concrete quotidianamente messe in campo da tutti i soggetti della rete di accoglienza e presa in carico della donna vittima di violenza.

Da qui la necessità di sostenere e ampliare le iniziative di formazione sul tema della violenza di genere già avviate in ambito scolastico con il ciclo di conferenze che si è svolto lo scorso anno presso diversi istituti scolastici e che a breve verrà riproposto, grazie alla partecipazione di tutti i soggetti aderenti al Protocollo di rete.

Il Presidente del Tribunale

E proprio ai giovani si è rivolto il Presidente del Tribunale, che ha ribadito l’intollerabilità di determinati comportamenti che oggigiorno, grazie anche ad un profondo cambiamento sociale e culturale, non possono e non devono più ritenersi ammissibili.

A impreziosire la giornata l’intervento conclusivo degli allievi del liceo ospitante, che con commozione e sensibilità, hanno rivolto un accorato invito ai loro coetanei e a tutta la platea dei presenti, affinché iniziative del genere siano un’occasione in più per riflettere sul tema della violenza di genere, che coinvolge, trasversalmente ed in maniera eterogena, l’intera popolazione.

Di seguito i link ai video presentati, i quali saranno nei prossimi giorni oggetto di una massiccia campagna di divulgazione, che passerà per i media tradizionali, i social e le nuove tecnologie, nonché attraverso l’affissione presso i pubblici esercizi di locandine e presso i mezzi del trasporto pubblico locale di locandine recanti un apposito QR Code che consente di visualizzare immediatamente il materiale multimediale mediante il proprio device portatile:

