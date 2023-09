Si apre il bando cultura 2024 nei luoghi simbolo di Schio

Teatro, danza, musica e letteratura nei luoghi simbolo di Schio con il bando cultura 2024

Anche per il 2024 l’amministrazione comunale mette a disposizione alcuni dei luoghi più significativi della città per la realizzazione eventi e di iniziative culturali. È stato appena pubblicato, infatti, il consueto bando di selezione dei progetti da “portare in scena” a Schio nel corso del prossimo anno per favorire la promozione di diversi linguaggi artistici.

Le rassegne favorite

Nella procedura di selezione verranno privilegiate rassegne, festival o appuntamenti legati alla Giornata Mondiale della Poesia. Quella del Libro e del Diritto d’Autore, ma anche alla maratona di lettura “Il Veneto Legge“. E poi all’iniziativa nazionale “Nati per leggere” oppure ai 550 anni dall’introduzione della stampa a Vicenza e ai 70 anni dalla conquista del K2. Così come potranno essere selezionate le proposte che andranno a integrare le iniziative legate alla Giornata della Memoria. Oltre al Giorno del Ricordo, alla Giornata della Legalità, alla Festa europea della Musica. Non mancherà la Notte dei Musei, fino alla rassegna di teatro, musica e danza d’estate e alla mostra Mercato Giardino Jacquard.

Un ricco calendario

«Anche per il prossimo anno con questo bando vogliamo offrire alla città una programmazione varia e di qualità, adatta a un pubblico ampio e di tutte le fasce d’età -dice l’assessore alla cultura, Barbara Corzato -. Per il 2023 abbiamo selezionato 38 proposte. Ancora una volta operatori e associazioni hanno risposto positivamente. È sotto gli occhi di tutti quanto Schio sia cresciuta culturalmente negli ultimi anni, richiamando visitatori da tutta Italia e non solo».

Nell’ambito del bando cultura, dunque, il Comune metterà a disposizione dei progetti selezionati per la realizzazione delle iniziative il Lanificio Conte, Palazzo Toaldi Capra e l’Anfiteatro, la chiesa di San Francesco, il parco della Fabbrica Alta, lo Spazio Shed, il Giardino Jacquard e la Biblioteca Civica. Per le realtà ammesse al bando è previsto un contributo economico da parte del Comune oltre al supporto nelle attività di comunicazione e organizzazione logistica degli eventi.

A chi rivolgersi per partecipare

Il bando con tutte le informazioni dettagliate e le modalità di partecipazione è consultabile sul sito internet del Comune. Le proposte dovranno essere presentate al Servizio Cultura del Comune di Schio entro il 12 dicembre 2023 e le iniziative dovranno realizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024.

Schio, 29 settembre 2023

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa