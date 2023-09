Un viaggio in Puglia: l’ultimo sprazzo d’estate

Sebbene le belle giornate estive siano agli sgoccioli, la voglia di mare fa fatica ad andarsene. Un bel viaggio nel sud del nostro bel paese può però farci respirare ancora un po’ d’estate. Trascorrere qualche giorno nella splendida Puglia, ad esempio, può ridarci la carica per tornare alla solita routine.

La Puglia è una destinazione affascinante che non ha solo belle spiagge e mare cristallino da offrire. Si tratta di una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Per raggiungerla da Vicenza, ci sono diverse opzioni a disposizione e in questo articolo, vedremo quali sono i modi migliori e diversi per arrivare a Bari, capoluogo della regione. Scopriamo subito come pianificare l’ultima vacanza dell’anno e farla diventare un’esperienza memorabile.

Voli diretti: la via più rapida

Per i viaggiatori che desiderano raggiungere rapidamente la Puglia, l’opzione migliore è sicuramente un volo diretto in partenza da uno dei tre aeroporti veneti. Gli aeroporti principali della Puglia sono quelli di Bari e Brindisi, dove atterrano voli nazionali e internazionali.

La durata breve del volo, circa 1 h e 20 min, è perfetta per chi vuole organizzare un viaggio di pochi giorni: appena atterrati sarà possibile scoprire le bellezze della Puglia sin da subito.

Treno: comodità e paesaggi mozzafiato

Se si dispone di più tempo, un modo alternativo e molto suggestivo è quello di intraprendere un viaggio in treno, partendo dalla stazione di Vicenza e arrivando a Bari. Un viaggio da nord a sud di circa 9 h ricco di scenari mozzafiato: la tratta permette di ammirare tutti i paesaggi della nostra isola, dalle colline marchigiane alla bellezza della variegata costa abruzzese.

Il viaggio, nonostante la durata, può essere un modo per rilassarsi anche grazie ai nuovi convogli che offrono tutti i comfort.

In auto: avventura su quattro ruote

Una delle opzioni più flessibili per viaggiare dalla città di Vicenza alla Puglia è intraprendere un’avventura in auto. Se da un lato i tempi si dilatano, dall’altro è possibile esplorare in totale autonomia non solo la Puglia, ma anche i paesaggi che durante il viaggio attireranno la nostra attenzione. La distanza tra Vicenza e la Puglia può variare a seconda della destinazione esatta e delle strade che si decide di percorrere, ma con una pianificazione attenta, il viaggio in auto può rivelarsi un’esperienza davvero unica.

Non solo Bari: le altre città da scoprire

Bari è una città ricca di arte e cultura: passeggiando tra le sue viuzze è facile imbattersi in donne all’opera, dedite alla produzione delle orecchiette, pasta tipica della regione.

Ma è Bari Vecchia, il quartiere più antico della città, che ci regala gli scorci più belli: il suo labirinto di stradine nasconde scorci unici che sembrano appartenere a un altro tempo.

Bari non è però l’unica città pugliese degna di nota: Lecce, definita la Firenze del sud, custodisce alcuni degli edifici più belli dell’Italia meridionale. Tra i più importanti vi è la Basilica di Santa Croce, l’esempio più pregiato del barocco leccese.

E come non menzionare le bellezze naturali, legate soprattutto ai paesaggi costieri, una tavolozza di colori incredibili che non può far altro che conquistare i cuori di chi visita questa regione.​​​​​​​

Foto di copertina: Pixabay