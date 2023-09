Valdagno: fine settimana con la Festa dell’Agricoltura

Prodotti tipici e a km0, mostre, incontri, passeggiate, laboratori, musica e stand gastronomici. Torna, a partire da venerdì 29 settembre a Valdagno un appuntamento oramai tradizionale dell’inizio d’autunno: la “Festa dell’Agricoltura”.

Giunta alla sua tredicesima edizione

La manifestazione animerà il centro storico di Valdagno fino a domenica 1 ottobre con eventi e iniziative in grado di coinvolgere grandi e piccini. La Festa dell’Agricoltura è organizzata in collaborazione con Provaldagno.

Il programma

Venerdì 29 settembre

ore 19.30 “Canti alle Serre dei Carmini”. Il Cerchio Cooperativa Sociale ospita il Coro Amici dell’Obante con i canti della tradizione popolare | A seguire piccolo rinfresco.

Sabato 30 settembre

Allestimento attrezzi agricoli in Piazza del Comune

ore 10.00 inaugurazione della Mostra Fotografica “Le mani” di Bruno Vendramin in Piazza del Comune (orario di apertura sabato 15.00-20.00 e domenica 9.30-12.00 e 15.00-19.00)

ore 14.00 “Laboratorio Orto d’inverno: pianificare, progettare e prepararsi all’anno nuovo con il Progetto “A mente APErta per un futuro sostenibile” (prenotazione obbligatoria: prestito@comune.valdagno.vi.it – 0445 424545)

dalle 16.00 apertura stand frittelle di Provaldagno, “Turbinello e maroni” in Piazza del Campanile

ore 16.30 passeggiata in Centro Storico “Valdagno segreta” con Annalisa Castagna, partenza da Piazza del Comune

ore 17.00 “La piccola Provenza di Cornedo Vicentino”. Parliamo di lavanda con Giovanni Sassaro dell’Azienda Agricola Belvedere, in Piazza del Campanile

dalle 17.00 Mostra micologica sotto al Portico di Palazzo Festari

ore 18.00 presentazione del libro “L’ipocrisia dell’abbondanza: perché non compreremo più cibo a basso costo”. Incontro con l’autore Fabio Ciconte in collaborazione con Legambiente | A seguire un rinfresco con Cantine Soldà.

ore 18.30 Apertura stand gastronomico di Provaldagno in Piazza del Campanile

ore 21.00 Musica dal vivo con “I Fiati Corti” – Italian swing band in Piazza del Campanile..

Domenica 1 ottobre

dalle 9.30 espositori lungo le vie del Centro

“Mestieri sotto il portego” in Piazza del Campanile a cura dell’Associazione Chiamata di Marzo di Recoaro Terme

ore 9.00 Ritrovo in Piazza Dante per percorso in bicicletta con Bike3king. Arrivo e rinfresco alle ore 12.00 circa presso Le Serre di Via Carmini (prenotazione obbligatoria: Giuliano 3713899653).

dalle 9.30 Mostra Fotografica “Le mani” di Bruno Vendramin in Piazza del Comune (orario di apertura 9.30-12.00 e 15.00-19.00)

ore 9.30 Passeggiata “L’agnello di contrada Ognissanti” con Annalisa Castagna, partenza da Piazza del Comune

dalle 10.00 Mostra micologica sotto al Portico di Palazzo Festari

ore 11.30 Apertura stand gastronomico di Provaldagno in Piazza del Campanile

ore 16.00 Mostatura dell’uva con Cantine Soldà. Laboratorio gratuito per bambini (prenotazione: leserredeicarmini@ilcerchiocoop.it)

ore 18.30 Apertura stand gastronomico di Provaldagno in Piazza del Campanile

ore 21.00 Chiusura manifestazione

Vincenzo Grandi Comune di Valdagno Ufficio stampa