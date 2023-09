Tpl Vicenza: dall’1 ottobre abbonamento serale scontato del 50%

Assessore Spiller: «Prende il via il progetto di sharing mobility da quasi 400mila euro, e fino al 10 ottobre inoltre si può richiedere il bonus per l’abbonamento annuale al trasporto urbano»

Continua l’impegno di Comune e Svt per incentivare la mobilità sostenibile. Dall’1 ottobre fino a giugno del 2025 l’abbonamento mensile al servizio serale urbano di Vicenza sarà scontato del 50%, venendo a costare 12 euro anziché 24. Il tutto grazie al finanziamento regionale tramite il fondo nazionale, pari a 392.949 euro, ottenuto dal progetto di “Sharing mobility”, messo a punto dal Comune in collaborazione con Svt e RideMovi.

Le parole l’assessore alla mobilità Spiller

«Si tratta di un’ulteriore iniziativa volta a incoraggiare sempre più la mobilità sostenibile – spiega l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller -. Nella stessa direzione va anche il bonus trasporti per studenti e lavoratori, che potranno fare domanda fino al 10 ottobre per il contributo di 50 euro, stanziato dall’amministrazione, per l’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale. In questi giorni mi sto recando personalmente nelle scuole secondarie di secondo grado per consegnare agli studenti l’infografica preparata per facilitare la compilazione della domanda online. Inoltre, allo sconto sull’abbonamento mensile al servizio serale urbano seguiranno entro il 2025 anche altri due incentivi, previsti dal progetto di sharing mobility, per favorire l’utilizzo del servizio di bike sharing e del trasporto pubblico locale».

Il parere del presidente di Svt Vicentini

«La formula del servizio a chiamata – sottolinea il presidente di Svt Simone Vicentini – ci consente di garantire il servizio di trasporto pubblico locale senza dover mantenere delle linee che, nella fascia oraria serale, sarebbero poco utilizzate e quindi molto onerose per l’azienda, recuperando efficienza. Allo stesso tempo in questo modo riusciamo a garantire un servizio migliore ai cittadini, mettendo loro a disposizione un autobus esattamente dove gli serve, quando gli serve. È dunque una soluzione vantaggiosa sotto tutti i punti di vista e ci auguriamo che questo importante incentivo porti un numero sempre maggiore di utenti a sperimentare anche di sera il trasporto pubblico locale come alternativa all’utilizzo dell’auto privata».

Servizio serale urbano

Come noto, il servizio serale urbano gestito da Svt è a chiamata, ovvero al posto delle linee tradizionali con percorsi e orari fissi prevede la possibilità di prenotare l’arrivo di un mezzo più compatto direttamente alla fermata di interesse, nel giorno e all’orario desiderati.

Il servizio è attivo tutte le sere, su oltre 250 fermate della rete urbana di Vicenza, dalle 20.30 alle 23.30 dalla domenica al venerdì sera e il sabato fino alle 3.30 (il servizio non viene effettuato solamente nelle sere di Natale, 31 dicembre, Pasqua e 1 maggio).

Prenotare una corsa è molto semplice, potendo contare su ben quattro differenti modalità: è possibile contattare il call center al numero 0444 223113 (attivo al lunedì al sabato dalle 7 alle 20), oppure prenotare tramite il sito Internet (seguendo il link su sito aziendale www.svt.it), utilizzando l’app “SVT – Servizio a chiamata” o ancora tramite sms.

Bonus per studenti lavoratori

Bonus abbonamento annuale trasporto urbano per studenti e lavoratori. Fino al 10 ottobre è possibile fare domanda per ottenere un contributo di 50 euro per le spese del trasporto pubblico locale.

Il bonus, istituito dalla giunta comunale che ha stanziato 100 mila euro per aiutare le famiglie a far fronte all’aumento dei costi degli abbonamenti di Svt, è riservato a chi ha un Isee fino a 26 mila euro.

Possono chiedere il bonus i titolari di un abbonamento annuale per il trasporto pubblico urbano per studenti e lavoratori di Svt in corso di validità e con decorrenza non antecedente l’1 agosto di quest’anno e scadenza entro il 31 dicembre 2024.

La domanda va presentata esclusivamente online (https://cittadino-vicenza.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi). Svolta l’istruttoria e compilata la graduatoria, il settore comunale Servizi sociali erogherà il contributo a chi ne avrà diritto tramite bonifico bancario.

Per maggiori informazioni

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42734,350986

Vicenza, 28 settembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa