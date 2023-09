Short Track, la Nazionale impegnata nella Bormio Cup 2023

Prende il via venerdì sulla pista del palaghiaccio di Bormio, centro tecnico federale della Nazionale di short track, la tre giorni della Bormio Cup 2023, gara ad invito che permetterà agli azzurri di testare il proprio stato di forma dopo la lunga preparazione estiva.

Alla competizione parteciperanno anche la Nazionale francese, quella polacca ed altri atleti austriaci, cechi, lettoni e ucraini. Un test di alto livello utile dunque per allenamento ma soprattutto in vista delle prossime tappe di Coppa del Mondo.

La Bormio Cup

Permetterà infatti allo staff tecnico azzurro – composto dall’High Performance Director Kenan Gouadec, dal capo allenatore Maggie Qi e dagli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari – di trarre indicazioni importanti proprio per la selezione e le convocazioni degli atleti negli appuntamenti del circuito internazionale.

Il programma prevede tutte le distanze classiche – 500, 1000 e 1500 metri – ripetute due volte oltre alle prove di staffetta.

Venerdì 29 settembre

Dalle ore 09.00: quarti di finale, semifinali e finali 1500 e 1000 metri maschili e femminili, finali staffette miste

Sabato 30 settembre

Dalle ore 08.30: quarti di finale, semifinli e finali 500 e 1000 metri maschili e femminili, finali staffette femminile e maschile

Domenica 1 ottobre

Dalle ore 09.00: quarti di finale, semifinli e finali 1500 e 1000 metri maschili e femminili

Short Track

Venticinque anni di storia a tutta velocità, sul filo dei centesimi, graffiando il ghiaccio senza voltarsi mai. Accolto alle Olimpiadi dal 1992, lo short track è il regno degli sprinter, là dove oltre agli avversari, serve piegare il tempo: mesi e anni di preparazione condensati in una manciata di minuti, quando a nervi, testa e gambe tocca il compito più difficile.

Un continuo compromesso tra equilibrio e rapidità, spingendo sul ghiaccio o accarezzandolo tra rettilineo e curve, lì su quell’ovale lungo 111 metri. Tutto d’un fiato, frenando solo se costretti e disegnando le linee più brevi per scorgere il varco giusto ed infilare gli avversari. In gara servono coraggio e lucidità, governando una forza che ti spinge per terra, verso il ghiaccio, mentre invece lo sguardo deve puntare sempre avanti, senza indecisione.

Così nascono le nostre frecce azzurre, saette eleganti tra le più rapide al mondo, a caccia di record, vittorie e medaglie. Vocazione da leader, vocazione azzurra.

Fonte FISG