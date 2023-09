Servizio gratuito per le donne vittime di violenza, attivo il mercoledì e venerdì – Recoaro e Valdagno: apre lo Sportello Donna

Recoaro Terme e Valdagno

Attivato lo scorso 22 settembre lo Sportello Donna, un servizio rivolto alle donne italiane e straniere per la promozione del benessere e la prevenzione. Il servizio si rivolge in particolare a tutte le donne vittime di violenza (fisica, economica, psicologica o stalking): Comunque che necessitano di ascolto o di consulenza in ambito psicologico, per problematiche di tipo legale, occupazionale o di inserimento lavorativo. La misura prosegue l’impegno che entrambi i Comuni già mettono in campo anche attraverso l’adesione al Protocollo di Rete per il contrasto alla violenza contro le donne, siglato con la Prefettura di Vicenza per l’attivazione del Codice Rosso.

Lo sportello è gratuito ed è attivo ogni mercoledì, dalle 9.00 alle 12.00 negli spazi della Cittadella Sociale di Viale Regina Margherita 42 a Valdagno. Il venerdì a Recoaro Terme, dalle 15.00 alle 18.00 presso l’Ufficio Servizi Sociali che sorge all’interno della Residenza Giardino.

Negli orari di apertura sarà inoltre attivo il numero di telefono +39 327 0391995.

Lo Sportello Donna è gestito dalla Cooperativa ConTe di Quinto Vicentino.

Collaborazione tra Comuni

“Quello che ha preso forma grazie alla collaborazione tra i nostri due Comuni – spiega l’Assessore al Sociale del Comune di Recoaro Terme Ilaria Sbalchiero – è uno sportello a 360 gradi per stare più vicini alle donne e supportarle, convinti che un servizio di prossimità nel nostro territorio, possa incentivarle a chiedere aiuto e avere così il giusto supporto. Ad accoglierle saranno operatori altamente qualificati per offrire ascolto e sostegno di diverso genere.”

“Negli anni abbiamo sempre partecipato alla rete di enti e associazioni che lavora per dare risposta a una richiesta di sostegno e aiuto presente anche nel nostro territorio, con l’adesione allo Sportello Antiviolenza di Arzignano, sede staccata di ‘Donna chiama Donna’ di Vicenza – aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Valdagno Tiziana De Cao -.

Con questo servizio Valdagno e Recoaro vogliono rafforzare l’impegno al fianco delle donne vittime di violenza.

Inoltre insieme lanciare un messaggio

Dire loro che non sono sole e che lo sportello può essere un valido supporto in un momento di difficoltà”.

