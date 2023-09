Ottobre Rosa: iniziative nel Basso Vicentino e nell’Area Berica

Ottobre Rosa, la rassegna dedicata alla prevenzione della salute della donna, promossa dal Comitato Andos Ovest Vicentino, entra nel vivo. Le proposte sono diversificate e vanno dalle serate informative alle passeggiate in rosa, passando per cene e spettacoli.

Modi diversi per ribadire che la prevenzione, primaria (riguardante lo stile di vita) e secondaria (controlli periodici attraverso screening ed esami strumentali), è la prima forma di difesa contro il tumore al seno e non va rimandata.

Apre l’Ottobre Rosa Lonigo

Ad aprire il ricco calendario di eventi sarà Lonigo con la “Passeggiata in rosa” in programma domenica 1° ottobre, con ritrovo alle ore 8.30 al Parco Ippodromo. Il percorso, adatto a tutti, si snoderà per circa 6 km tra le vie del centro e all’interno del parco di Villa Giovannelli. L’iniziativa è patrocinata dal Comune con il sostegno dell’associazione “Avrò cura di me” e la collaborazione del Cai Lonigo. Proprio quest’ultima organizza inoltre, domenica 22 ottobre, una “Gita in rosa” ad Arte Sella, Borgo Valsugana. L’iscrizione è obbligatoria.

Ottobre Rosa farà poi tappa a Brendola. Giovedì 5 ottobre, alle 20.30 in Villa Vescova, si parlerà di “Pavimento pelvico e incontinenza: prevenzione e riabilitazione” con due specialisti dell’Ulss 8 Berica, il medico fisiatra dott. Ferruccio Savegnago e la fisioterapista dott.ssa Barbara Roviaro.

Segue Barbarano Mossano

Un lungo weekend in rosa venerdì 6 ottobre è previsto un doppio appuntamento con, alle 20.30, l’inaugurazione dello sportello Andos, aperto da pochi mesi all’interno dell’ex distretto sanitario in via Giovanni XXIII e gestito dalle volontarie. Seguirà un incontro informativo sul linfedema in Villa Rigon Sangiantofetti, alla presenza del medico fisiatra Ferruccio Savegnano.

Sabato 7, nella Sala Maggiore a Ponte di Barbarano, verrà proposto un omaggio alle donne che si sono distinte nella cultura, nell’arte e nella scienza con lo spettacolo di danza e musica “La vita in rosa”, realizzato da SSD Oltre la Danza. Due le repliche: alle ore 18 e alle 21. Domenica 8, invece, alle ore 9 da Piazza Roma partirà la “Marcia in Rosa”, passeggiata ludico-motoria di 10 km tra i Colli Berici, in collaborazione con la Pro Colli Berici e le associazioni del paese.

L’Ottobre Rosa a Noventa Vicentina

Partecipa con una cena di gala al ristorante “Alla Busa” venerdì 6 ottobre alle ore 19.45. La quota di partecipazione è di € 30,00. La prenotazione è obbligatoria contattando Simonetta (347 0556567) o Renata (349 8163989).

Seguirà, martedì 17 ottobre alle ore 20.30 nella saletta del Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina, l’incontro dal titolo “Mangiare bene per vivere sani: l’alimentazione durante e dopo la malattia oncologica”. Interverrà il dott. Pierpaolo Pavan, direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’Ulss 8 Berica.

Le iniziative di Pojana Maggiore

Tre sono invece le iniziative che avranno luogo a Pojana Maggiore. Si comincia sabato 21 ottobre alle ore 18.00 in Villa Pojana con l’incontro su “Medicina narrativa: curare anche con le parole”, durante il quale interverranno Arianna Lorenzetto, esperta di comunicazione, e il gruppo di lavoro del progetto “Sei”, coordinato dalle dott.sse Rita Chiari e Maria Laura Rosati.

Si continua domenica 22 ottobre con la quinta edizione di “Camminiamo con le donne”, marcia non competitiva di 6 km aperta a tutti. Il ritrovo è fissato alle ore 9 a Cagnano.

Si termina giovedì 26 ottobre alle ore 20.30 in Sala G. Geremia con “Associazione Andos e Fibro-Help! Assieme perché il dolore condiviso pesa la metà!”. L’incontro, incentrato sulla fibromialgia, vedrà la testimonianza di un familiare e l’intervento della psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Giulia Lanaro.

L’Ottobre Rosa nell’Area Berica si concluderà di fatto a novembre con due proposte.

Venerdì 3 a Sossano

Il medico fisiatra dott. Ferruccio Savegnago e la fisioterapista dott.ssa Barbara Roviaro tratteranno a Sossano di “Pavimento pelvico e incontinenza: prevenzione e riabilitazione” alle ore 20.30 in Villa Loschi Gazzetta.

Chiude l’Ottobre Rosa Albettone

Giovedì 30 novembreospita una serata di beneficenza al ristorante “Da Franco”. Intitolata “E la vita continua… La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”, prevede una cena buffet con sfilata di moda e lotteria dalle ore 20. Non è necessaria la prenotazione.

Gli appuntamenti dell’Ottobre Rosa sono a ingresso libero, salvo dove esplicitamente indicato.

Per informazioni: Comitato Andos Ovest Vicentino, tel. 0444 708119, info@andosovestvi.it

Montecchio Maggiore, 28 settembre 2023

Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino Elena Trentin