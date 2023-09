Un basso numero d’iscrizioni costringe il Rally Club Team ad annullare la gara di regolarità turistica che si sarebbe dovuta svolgere sabato prossimo – Annullata la Coppa Città di Recoaro

Coppa Città di Recoaro

La quarta edizione della Coppa Città di Recoaro, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne in programma sabato 30 settembre nella località termale vicentina, non avrà svolgimento.

A portare l’organizzatore Renzo De Tomasi alla decisione dell’annullamento, è stato l’esiguo numero d’iscrizioni pervenute alla segreteria del Rally Club Team.

Conti alla mano

Calcolato che non sono sufficienti a coprire le spese per l’organizzazione della manifestazione che avrebbe anche concluso il Trofeo Tre Regioni.

Le motivazioni della decisione scaturiscono

sia da un calendario affollato di eventi del settore,

sia dall’impennata dei costi organizzativi per mettere in atto tale tipologia di gare amatoriali.

Isola Vicentina (VI), 27 settembre 2023

