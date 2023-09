Come vincere alle schedine? Ecco i migliori metodi di copertura

Caro lettore appassionato di calcio, se sei tra coloro che si avvicinano al mondo delle scommesse sportive, avrai sicuramente sperimentato l’emozione di compilare una schedina con la speranza di ottenere un guadagno significativo. Tuttavia, il successo nelle scommesse non è semplicemente una questione di fortuna, ma richiede un approccio ponderato e intelligente: uno di questi è rappresentato dai metodi di copertura, ovvero delle strategie che i giocatori utilizzano per ridurre il rischio di perdita e proteggere le loro scommesse.

Questi metodi coinvolgono l’utilizzo di mercati specifici o tecniche che consentono di coprire diverse possibilità di risultato, garantendo così una vincita o un rimborso, anche se il risultato desiderato non si verifica: in sostanza, la copertura è un modo per ridurre il rischio. In questo articolo, esploreremo alcuni dei migliori metodi di copertura per migliorare le possibilità di vincita, tra cui il “Draw No Bet,” le “Doppie Chance” e i sistemi più efficaci.

Draw No Bet: una sicurezza contro il pareggio

Una delle ultime strategie in voga per proteggere il più possibile quanto puntato su una scommessa è il Draw No Bet (DNB), ovvero il rimborso in caso di pareggio. Questo particolare tipo di mercato consente di scommettere sulla vittoria di una squadra senza rischiare di perdere se la partita finisce in pareggio. In pratica:

se la tua squadra vince, vinci la scommessa;

se la partita finisce in pareggio, otterrai un rimborso completo;

se la tua squadra perde, perderai la scommessa.

Ad esempio, supponiamo che si voglia puntare 50 euro sulla squadra A nel mercato DNB a quota 2.00. Se la squadra A vince, si guadagnano 100 euro (50 euro di scommessa a quota 2.00). Se la partita finisce in pareggio, si riottengono i 50 euro. L’unico risultato negativo sarebbe una sconfitta della squadra A, che comporterebbe la perdita della puntata iniziale.

Doppie Chance: la via della prudenza

La strategia delle Doppie Chance è un altro modo efficace per mitigare il rischio nelle scommesse sul calcio e su altri sport che prevedono il pareggio: infatti, questo mercato consente di scommettere su due risultati possibili in una partita, escludendo il terzo. Le opzioni tipiche sono “1X” (scommetti sulla vittoria della squadra di casa o sul pareggio) e “X2” (scommetti sul pareggio o sulla vittoria della squadra ospite); inoltre, esiste anche la variante “12” (scommetti sulla vittoria della squadra di casa o della squadra ospite). Che si voglia o meno puntare sulla vittoria del Vicenza nella prossima partita in calendario, l’importante è evitare che accada proprio il terzo esito!

La differenza principale tra “Draw No bet” e “Doppie Chance” è che il DNB offre quote più alte per la vittoria della squadra selezionata, ma offre solo una copertura parziale (ovvero il rimborso contro il pareggio); le Doppie Chance offrono quote più basse ma coprono interamente due risultati su tre.

Sistemi di scommesse: un approccio strutturato

La scommessa a sistema permette ai giocatori di creare schedine multiple che coprono varie combinazioni di eventi, offrendo in questo modo una maggiore flessibilità rispetto alle multiple tradizionali. In questa modalità, gli eventi sono collegati tra di loro in modo che non sia necessario indovinare tutti i pronostici per vincere.

La schedina di un sistema è suddivisa in colonne, ognuna delle quali rappresenta una specifica combinazione di eventi; ogni combinazione richiede una scommessa separata. Quindi, quando si punta su un sistema, si vedranno diversi importi scommessi individualmente (uno per ogni colonna), oltre all’importo totale scommesso che corrisponde alla somma delle puntate individuali.

In una schedina a sistema, si avrà sia una vincita minima che una vincita massima, relative alla combinazione meno rischiosa e a quella più rischiosa: inoltre, le combinazioni intermedie offrono opportunità di vincita proporzionali al livello di rischio.

L’aspetto vantaggioso dei sistemi risiede nella maggiore possibilità di vincere, poiché non è necessario azzeccare tutti i pronostici inseriti nella schedina: più sono le combinazioni a disposizione, maggiori sono le probabilità di vittoria. Questa flessibilità rende i sistemi una scelta popolare tra gli scommettitori esperti alla ricerca di un maggiore controllo sulle proprie giocate.

Nel mondo delle scommesse, dunque, il controllo e la prudenza sono le chiavi per il successo a lungo termine.