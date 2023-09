Thiene: moto tamponata da auto in viale Europa, 56enne ferito

Un uomo 56enne di Marano Vicentino, proveniente da V.le Europa alla guida di motociclo YAMAHA, in uscita dalla rotatoria di Viale Europa con Via Raffaello, direzione Thiene centro, per cause in corso di accertamento veniva colpito nella parte posteriore destra (all’altezza dello scarico), da autovettura BMW condotta da uomo 30enne di Zugliano, che imboccava la rotatoria suddetta proveniente da Via Raffaello.

Il motociclisa veniva disarcionato dalla moto finendo all’interno dell’aiuola in cemento posta all’imbocco della rotatoria e colpendo violentemente con la testa il palo della segnaletica verticale ivi collocato.

Il motociclista veniva trasportato in codice giallo all’ospedale di Santorso da ambulanza 118.

Sul posto due pattuglie PLNEVI per rilievi e viabilità.

Thiene, ore 21:55 di martedì 26 settembre.

Thiene: moto tamponata da auto in viale Europa

