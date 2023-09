Venerdì 29 settembre si terrà in tutta la Regione Veneto la “Maratona di lettura”, un’iniziativa curata dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con vari enti e associazioni per la promozione della lettura e patrocinata dal Ministero della Cultura – Roana: maratona di lettura

L’evento

giunge alla sua settima edizione e desidera promuovere la lettura in vari luoghi come scuole, biblioteche, librerie, musei o nelle proprie case. Coinvolgendo vari soggetti tra cui educatori, insegnanti, bibliotecari, editori, lettori professionisti e non, librai e gruppi di lettura.

La manifestazione ha lo scopo di alimentare e far crescere la pratica della lettura nella società e diffonderla a tutti i target di età, dai più giovani agli adulti fino agli anziani.

Il tema principale di quest’anno è la letteratura di fiume nelle sue più ampie e ardite declinazioni.

Temi collaterali:

60° anniversario del Vajont,

60° anniversario dall’uscita di “Libera nos a Malo” di Luigi Meneghello,

100° anniversario della nascita di Italo Calvino.

Il Comune di Roana

ha il piacere di partecipare a questa edizione proponendo delle letture presso la Casa di Riposo a Roana agli ospiti presenti. Questo venerdì 29 settembre alle ore 10.00 con la presenza del vicesindaco Christian Vellar e dell’assessore alla Cultura Giulia Mosele, in collaborazione con l’associazione Auser dei Comuni di Roana e Rotzo.

L’assessore Giulia Mosele

si ritiene entusiasta dell’iniziativa e sottolinea un concetto molto importante: “Leggere è il cibo della mente”, questa frase si sente molto spesso e racchiude all’interno moltissimi significati. La certezza è che leggere fa bene a noi stessi in svariati modi. Per esempio aiuta lo sviluppo e il perfezionamento del linguaggio; una persona che legge migliora il proprio modo di parlare nonché va ad arricchire la propria sfera culturale. Leggere è importante e sentire leggere qualcuno è un piacere.

Per maggiori informazioni: IAT ROANA

Tel. 0424/694361 – E-mail: chalet@comune.roana.vi.it