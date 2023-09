Dal 6 ottobre teatro musica, cinema e incontri in Auditorium – Parte ‘Piovene Rocchette presenta’ la nuova stagione culturale 2023/2024

L’Auditorium Comunale è pronto

ad alzare il sipario su “Piovene Rocchette Presenta” la nuova stagione culturale 2023/2024 che inizierà il 6 ottobre 2023. Cinema, musica e teatro ancora una volta riempiono il cartellone con oltre una quarantina di appuntamenti fino al 13 aprile 2024 quando si terrà il concerto di chiusura con un super ospite. A gennaio torna anche l’atteso concorso teatrale ‘Il Mascherone’ dove il pubblico in sala sarà sovrano e a marzo incoronerà la compagnia vincitrice.

“Ci aspetta un’intensa stagione ricca di concerti, spettacoli e film che saprà accontentare i gusti di ogni età-dichiarano la Consigliera Comunale Maria Cristina Costa e l’Assessore Comunale Sonia Perotto– Assieme alla Biblioteca Comunale, che ringraziamo per il lavoro immane fatto, abbiamo ideato la nuova stagione culturale partendo dalla cultura dell’ascolto. Facendo nostri i suggerimenti delle persone e pensando ad una programmazione che accresca sempre di più la voglia di mettere piede in teatro, continuano.

Torna quindi il cinema

con pellicole scelte anche grazie alla collaborazione con Gallio Film Fe- stival; confermato l’apprezzatissimo ‘Cinema Ragazzi’ con film selezionati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’ICS Fogazzaro. Ci saranno inoltre serate dedicate alla musica con i tributi ai Pooh, a Mina, a Battisti, a Elvis Presley, i concerti gospel e di capodanno, ma non solo. Il palco dell’Auditorium ospite- rà anche i ‘Vecchi Amici’, gruppo musicale piovenese- concludono-

Insomma, il cartellone è ricchissimo di offerte che sino ad aprile del prossimo anno saprà sicuramente catturare la curiosità delle persone fa- cendole uscire di casa per venire nel nostro amato teatro dove, a gennaio 2024, si svolgerà come sempre il concorso teatrale ‘Il Mascherone dove il pubblico in sala decreterà il vincitore’”. .

Gli appuntamenti di Ottobre 2023

Cinema il 6 ottobre alle 20.45 “La signora Harris va a Parigi” di Anthony Fabian;

il 20 ottobre alle 20.45 “ Rapito ” per la regia di Marco Bellocchio. Per il Cinema Ragazzi

” per la regia di Marco Bellocchio. Per il il 22 ottobre alle 17.30 verrà proiettato “ Super Mario Bross ” regia di Aaron Horvath e Michael Jelenic.

” regia di Aaron Horvath e Michael Jelenic. Musica Il 7 ottobre alle 20.45 il concerto tributo ai Pooh , un live molto coinvolgente della band ‘Ascolta’ che ripercorre l’incredibile carriera del gruppo più popolare della storia della musica Italiana.

Il 7 ottobre alle 20.45 il , un live molto coinvolgente della band ‘Ascolta’ che ripercorre l’incredibile carriera del gruppo più popolare della storia della musica Italiana. Si va a Teatro il 21 ottobre alle 20.45 con la compagnia Schio Teatro 80, vincitrice della passata edizione de ‘Il Mascherone’ che torna sul palco dell’Auditorium con la commedia “Variazioni sulla quarta corda”, un atto unico surreale e pungente, che strapperà un sorriso amaro su alcuni risvolti della nostra quotidianità.

Sempre ad ottobre,

giovedì 12 alle 20.45, si terrà la Cerimonia di consegna della Costituzione ai neo 18enni e a seguire, a ingresso libero, lo spettacolo di narrazione e musica “Barbiana, la forza dell’amo- re che muove il mondo”: nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani si torna ai suoi insegnamenti interessandosi della vita e del mondo, a seguire la propria coscienza, portandoci, in tal modo, ad essere responsabili non solo nei confronti di se stessi ma soprattutto degli altri. Con Luca Pegoraro, pianoforte e voce solista – Marcello Grandesso, fisarmonica Michael Sandonà, percussioni – Mariateresa Totti, narratrice.

“L’abbiamo chiamata

“PIOVENE ROCCHETTE PRESENTA” perché crediamo che la promozione dell’arte e le opportunità offerte dai luoghi della cultura contribuiscano alla crescita complessiva della comunità, al suo benessere e alla cura dei suoi talenti-dichiara Erminio Masero, Sindaco e Assessore alla Cultura di Piovene Rocchette– Una vita culturale intensa, vivace e curiosa è sempre sintomo delle creatività e della vitalità di una Comunità in cui nascono nuove idee, progetti e relazioni.

Con questi primi appuntamenti di ottobre apriamo alla grande la nuova stagione culturale che continuerà ogni settimana fino alla sua conclusione ad aprile 2024 dove, in occasione del concerto di chiusura, avremo con noi un ospite speciale.

Anticipo brevemente

gli appuntamenti per il mese successivo: oltre ai film messi in scaletta ricordo che a novembre si celebra la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne e anche noi, come sempre, lo faremo il venerdì 24 con la serata “Giulietta sono io, acqua torbia” uno spettacolo dove tre storie diverse si intrecciano senza mai incontrarsi, come in una corda a tre capi, per raccontare un concetto unico: l’Amore, quella necessità intrinseca in ognuno di noi di amare e di essere amati e accettati per come siamo veramente.

Sempre a novembre il concerto de La Compagnia, un tributo a due icone del- la musica italiana: Mina e Battisti-conclude il Sindaco Masero– Sono ottimista e voglio pensare ad un teatro gremito di persone, per questo vi dico, come sono stato solito ripetere nelle scorse stagioni: vieni a teatro e invita un amico, di volta in volta saremo sempre di più”

Piovene Rocchette 26 settembre 2023

Info biglietti/abbonamenti vendita al Caffè Auditorium

Fonte Portavoce del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale