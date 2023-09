Bassano: a ottobre la Fiera franca e la Fiera d’Autunno

Tornano a Bassano con il mese di ottobre la Fiera franca e la Fiera d’Autunno, in programma nei giorni di giovedì 5 ottobre, sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023.

Il giovedì mattina

l’appuntamento in viale De Gasperi con l’esposizione del bestiame e il concorso del Bue Grasso, oltre alle bancarelle tradizionali, inizierà alle 7 con la presentazione dei capi, alle 11.30 si terrà la premiazione e verso le 14 la manifestazione sarà conclusa.

In centro storico l’appuntamento è per il fine settimana, con oltre 200 espositori nelle consuete vie il sabato e la domenica.

Sempre nel fine settimana della fiera, come da tradizione, in Piazzetta Guadagnin torneranno gli stand della città gemelle di Mühlacker e Voiron, con i loro prodotti gastronomici tipici.

Quest’anno, per la prima volta, sarà presente anche uno stand della Pro Bassano.

In occasione della Fiera franca,

giovedì 5 ottobre 2023, la viabilità della zona interessata all’evento subirà alcune modifiche temporanee.

In particolare, dalle ore 00.01 alle ore 18.00 di giovedì 5 ottobre 2023 nel tratto di viale De Gasperi compreso tra le vie Cartigliana e via Rosmini, sarà vietata la circolazione dei veicoli ad eccezione di quelli adibiti al trasporto bestiame; sarà invece consentita la circolazione degli operatori di commercio su aree pubbliche, concessionari di posteggio, fino alle ore 8.00 e dopo le ore 14.00.

Nello stesso tratto e nella stessa fascia oraria sarà vietata la sosta dei veicoli con rimozione degli stessi ad esclusione di quelli autorizzati che insistono su posteggi concessi agli operatori di commercio su aree pubbliche per l’esercizio dell’attività.

Dalle ore 00.01 alle ore 18.00,

sempre del 5 ottobre 2023, nella corsia di immissione nella carreggiata est di viale De Gasperi per i veicoli provenienti da via Pellegrini, saranno vietate la circolazione e la sosta ad eccezione dei veicoli adibiti al carico/scarico dei bovini partecipanti al concorso “Bue Grasso”.

Sulla metà rivolta verso est della carreggiata est di viale de Gasperi (a sud del ponte sovrastante il sottopasso omonimo), per un tratto di 100 metri, verrà interdetta la circolazione veicolare dalle ore 8.00 del 2.10.2023 fino alle ore 18.00 del 5.10.2023 per consentire l’installazione, compresi montaggio e smontaggio e l’occupazione, dei box utilizzati per l’esposizione dei bovini partecipanti al concorso “Bue Grasso”. Da tale divieto sono esenti i veicoli utilizzati per l’allestimento/disallestimento del cantiere temporaneo.

Con la fiera torna anche il Luna Park in prato Santa Caterina.

Per l’occasione, fino a lunedì 16 ottobre 2023, è fissato il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nella parte del parcheggio di Prato Santa Caterina denominato Prato 1, che comprende tutta la parte a nord sino alla prima fila a sud, a ridosso dell’aiuola rialzata con riferimento l’accesso al parcheggio da via Prato Santa Caterina.

Bassano del Grappa, 27 settembre 2023

