Asiago: manifestazioni ed eventi del mese di ottobre 2023

Museo “Le Carceri”

La mostra di Asiago rilegge l’avventura dei “Pittori moderni della realtà”, una particolare stagione dell’arte italiana del dopoguerra.

Al Museo Le Carceri le opere di Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Antonio e Xavier Bueno, Giovanni Acci, Alfredo Serri e Carlo Guarnieri, insieme con due capolavori di Giorgio de Chirico.

Orari di apertura dal 27 giugno all’ 1 ottobre:

Tutti i giorni ore 10-12.30 / 15.30-19, sabato fino alle ore 21.30

SCOPRI DI PIU’

Le transumanze di Asiago

30 settembre – 1 ottobre

Piazza II Risorgimento

Sabato 30 Settembre transumanza della “Azienda Agricola Bonelli” di Asiago – Vie cittadine percorse: Via Fiume, Via Matteotti, Piazza della Pesa, Via Marconi, arrivo e sosta in Piazza Secondo Risorgimento alle ore 15.30 con la consegna della campana da parte dell’Amministrazione, a seguire Via Brig. Liguria, Via dei Cinque.

Domenica 1 Ottobre transumanza della “Azienda Agricola Pezzin Mirko” di Asiago – Vie cittadine percorse: Via Autieri, Via Matteotti, Piazza della Pesa, Via Marconi, arrivo e sosta in Piazza Secondo Risorgimento alle ore 11.30 con la consegna della campana da parte dell’Amministrazione, a seguire Via Brig. Liguria, Via dei Cinque.

Domenica 1 ottobre

Ore 9.30

Escursione “La grotta del lago e la zona alta”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Martedì 3 ottobre

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – Moser Medical Graz99ers.

Mercoledì 4 ottobre

Ore 16.00 Chiesetta di San Rocco

Concerto inaugurale A.A. 2023-2024 Università Adulti/Anziani con il Quartetto Veneto.

Concerto nel ambito del Festival Internazionale di Musica del Veneto.

Ingresso libero

Venerdì 6 ottobre

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – Spusu Vienna Capitals.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre

EVENTO ANNULLATO – UCI Gravel World Championships.

Domenica 8 ottobre

Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Giornata Nazionale delle famiglie al museo.

Domenica 15 ottobre

Piazza Carli

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo.

Ore 17.30 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – HK SZ Olimpija.

Asiago Foliage

Sabato 21 e Domenica 22 ottobre

Centro storico

L’autunno sull’Altopiano di Asiago è qualcosa di straordinario!

Passeggiate, laboratori creativi, musica, fotografia, prodotti e sapori dell’autunno.

Domenica 22 ottobre

Ore 17.30 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – BEMER Pioneers Vorarlberg.

Venerdì 27 ottobre

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – HC Pustertal Wölfe.

Sabato 28 ottobre

Ore 20.00

Escursione “Speciale Halloween: leggende e lanterne”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Martedì 31 ottobre

Ore 14.30 Osserrvatorio Astrofisico del Pennar – Asiago

Astrotombola a tema Halloween – Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Tutti i bambini sono invitati a partecipare vestiti in maschera per festeggiare insieme la giornata di Halloween!

Ore 17.30

Escursione “Speciale Halloween: caccia al dolcetto…al buio”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.30 Osservatorio Astrofisico del Pennar

Saturno e le sue lune – Visita alla cupola del telescopio Galileo, osservazione da remoto (se sereno) e lezione sulle a tema.

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Halloween al museo – Laboratorio per i bambini dai 7 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Prossimi appuntamenti

Mercatini di Natale “Giardini di Natale”

Da sabato 11 novembre

Piazza Carli e Piazza II Risorgimento

Nelle settimane precedenti il Natale, Asiago si tinge di magico, con luci, musica, decorazioni e l’immancabile mercatino di Natale!

Fonte Ufficio Turistico Asiago

Info periodo precedente