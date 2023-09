In occasione dei 100 Anni della Partita, Associazione Pro Marostica ospita l’analista geopolitico Dario Fabbri Sabato 30 settembre al Castello Inferiore – Scacco Matto, mosse di guerra sulla Scacchiera di Marostica

“Scacco Matto – Mosse di guerra sulla Scacchiera di Marostica” è il titolo della conferenza in programma sabato 30 settembre (ore 18) al Castello Inferiore, organizzata da Associazione Pro Marostica sempre nell’ambito delle celebrazioni dei 100 Anni della Partita a Scacchi (1923-2023).

Protagonista dell’incontro l’analista geopolitico e direttore della rivista Domino Dario Fabbri.

Il filo rosso che collega inscindibilmente Marostica e la sua Partita a Scacchi è… la guerra.

Marostica è di per sé una fortezza militare

e la partita a scacchi viventi altro non è che una guerra simulata tra due avversari muniti di un esercito virtuale. La Partita a Scacchi di Marostica a pezzi viventi venne proposta, non a caso, per la prima volta al pubblico nel 1923 a ridosso della fine della I Guerra Mondiale, mentre per la ripresa, nelle versione moderna del 1954 di Mirco Vucetich, l’autore immaginò una vicenda epica, cavalleresca, piuttosto maschia, ma mise al centro della storia la ricomposizione pacifica di un conflitto: il dissidio armato tra i nobili Vieri e Rinaldo per amore della bella Lionora, figlia del governatore veneziano, risolto con un’incruenta partita a scacchi a pezzi viventi.

Su queste premesse il celebre analista sarà chiamato ad allargare la riflessione allo scenario internazionale: quali sono le principali partite geopolitiche che si stanno giocando sullo scacchiere mondiale?

Quali i giocatori?

Quali le tattiche e le strategie messe in atto?

Quali i possibili vincitori?

Ci sarà mai una supremazia globale?

Dario Fabbri

ha al suo attivo diverse collaborazioni con numerose riviste e quotidiani, tra cui Limes, Italy Daily, Il Riformista, The International Herald Tribune. Oggi è direttore editoriale di Domino e curatore di Scenari, mensile del quotidiano Domani. Firma per la rivista francese Conflits, e per la rivista italiana di intelligence Gnosis. È capo analista geopolitico di “Macrogeo”, società di ricerca macroeconomica.

E’ inoltre stato docente pressso la IULM di Milano, e ha tenuto seminari presso l’Accademy di Confindustria, la Scuola Holden di Torino, il DIS (Dipartimento per le informazioni di Sicurezza, della Presidenza del Consiglio), il board di Microsoft Usa e l’Oriel College di Oxford. Ha pubblicato diversi saggi, tra cui l’Atlante storico Zanichelli, il manuale di storia Rizzoli per i licei, e il manuale di geopolitica Gribaudo-Feltrinelli. Noto volto televisivo, collabora con La7 ed è autore per Rai Radio 3 del podcast Imperi e per Coramedia del podcast Spazi di tensione.

L’incontro è promosso da Associazione Marostica con il patrocinio Città di Marostica. Ingresso libero con prenotazione (t. 0424 72127 – info@marosticascacchi.it ).

Prossimi appuntamenti: Paolo Crepet (10 ottobre) e Franco Cardini (14 ottobre).

Ricordiamo che le prevendite allo spettacolo della Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi del 6,7,8 settembre 2024 sono attive nel sito www.marosticascacchi.it.

