Il pilota vicentino portacolori del Rally Team New Turbomark in gara sugli asfalti liguri con Hyundai i20 Rally 2 per preparare al meglio l’imminente “Città di Bassano”. Manuel Sossella al Rally delle Palme, Matteo Zaramella sarà al suo fianco.

Con una decisione presa nelle ultime ore

Manuel Sossella sarà al via del 24° Rally delle Palme che si correrà sabato prossimo con partenza e arrivo a Bordighera (IM) in concomitanza con la 70^ edizione del Rally Sanremo valevole per il Campionato Italiano Rally Sparco, su di un percorso ridotto ed adattato a quanto previsto per le gare nazionali.

Non in programma ad inizio stagione, la partecipazione al rally imperiese è stata decisa con lo scopo di effettuare un importante test in vista del Rally Città di Bassano del 13 e 14 ottobre, ultimo e decisivo appuntamento per l’assegnazione della Coppa di Zona, serie nella quale Sossella si trova attualmente al comando.

Così anticipa la trasferta il pilota vicentino:

“Assieme al team Friùlmotor abbiamo deciso di affrontare la trasferta in Liguria al fine di prepararci al meglio e di riprendere contatto col ritmo di gara, in vista del decisivo appuntamento con la gara, per me, di casa che sancirà anche il vincitore della Terza Zona della Coppa ACI Sport.

Il “Palme” è una gara tutta nuova per me dalla quale cercherò di avere i giusti stimoli sia per aggiungere una nuova esperienza su strade dove una volta si correva per il Campionato del Mondo, e magari un buon risultato nel mio palmarès, sia per tornare nel clima di gara, elemento che in una giornata di test su strada chiusa non mi fornisce le stesse sensazioni e riscontri di una gara vera e propria.

Ritroverò al mio fianco il giovane e promettente navigatore Matteo Zaramella assieme al quale ho condiviso il piacere della vittoria ad Andalo lo scorso anno”.

Sette le prove speciali in programma per poco più di 62 chilometri cronometrati, tutte nella giornata di sabato 30 settembre con partenza e arrivo nella località di Bordighera e si correrà su prove dai nomi altisonanti quali “Langan”, “Bignone”, “Apricale”.

Vicenza, 25 settembre 2023

Ufficio Stampa Manuel Sossella – Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Immagine realizzata da Fotosport