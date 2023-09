Lonigo: Comitato Andos Ovest Vicentino “Ottobre Rosa 2023”

Il Comitato Andos Ovest Vicentino ha organizzato anche quest’anno l’iniziativa “Ottobre Rosa 2023”, mese della prevenzione per la salute della donna.

Come ogni anno,

la città di Lonigo si fa parte attiva della promozione e degli eventi ad esso collegati. “Come Comune siamo da sempre accanto all’Andos – commenta l’assessore al sociale Sandra De Marzi – per sensibilizzare la cittadinanza sulle molteplici problematiche del mondo femminile e fare cultura e prevenzione”.

Due sono gli eventi in programma:

domenica 1 ottobre

si inizia con la Passeggiata in Rosa, con ritrovo, alle 8.30 da Parco Ippodromo e partenza alle 9. Organizzata dal CAI sezione di Lonigo, da Volontari e con la collaborazione della fondazione “Avrò cura di Me”, si snoderà per circa 6 km per le vide del centro e all’interno del Parco di Villa Giovannelli. Una passeggiata adatta a tutti, facile e percorribile con passeggini, carrozzine e amici a quattro zampe (sempre a guinzaglio). A metà percorso sarà presente un ristoro e alla fine verrà offerto anche un aperitivo di conclusione, Il costo è di 5 euro a testa, interamente devoluti all’Andos. Mentre le iscrizioni posso essere fatte la mattina stessa, per chi volesse pre-iscriversi sono a disposizione la sede Cai in viale della Repubblica 12 o la Pulitura Peruzzi in via Porta 27.

Domenica 22 ottobre,

invece, il Cai propone la “Gita in Rosa” ad ArteSella a Borgo Valsugana. Informazione e adesioni presso il Cai Lonigo (0444833846 o info@cailonigo.it. “Piccoli gesti, eventi e iniziative proponiamo, sosteniamo e alle quali invitiamo tutti e tutte a partecipare perché la prevenzione parte anche e soprattutto dalla condivisione, di informazioni e di momenti in cui ritrovarsi” – conclude l’assessore De Marzi.

Lonigo, 25 settembre 2023

Comune di Lonigo Ufficio Stampa

ufficio.stampa@comunedilonigo.it