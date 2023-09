L’Italia dell’acquarello a Vicenza: mostra presso Qu.Bi Gallery

La mostra, organizzata dall!Associazione Veneta Acquarello per il Coor- dinamento delle Associazioni Italiane di Acquerello (AIA, ARA, InArte, Accademia dell’Acquerello, AVA) dal titolo H₂O(23).

MOSTRA H₂O(23). L’ITALIA DELL’ACQUARELLO A VICENZA

L’Italia dell!acquarello a Vicenza sarà ospitata presso Qu.Bi – Gallery in Borgo Casale, 23, Vicenza, dal 30 settembre al 28 ottobre 2023.

La mostra è accompagnata da un catalogo a cura di Giovanna Grossato, edito da NeroCromo, che comprende tutte le opere in mostra.

Periodo: dal 30/09/2023 al 28/10/2023

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00; sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Presso: Qu.Bi Gallery, Borgo Casale n°23, 36100 Vicenza

Inaugurazione: sabato 30 settembre, ore 12:00. Presentazione di Giovanna Grossato.

H₂O(23). L’ITALIA DELL’ACQUARELLO A VICENZA è una collettiva che raccoglie acque- relli di 105 artisti provenienti da tutta l’Italia. Le opere esposte si contraddistinguono per la varietà dei soggetti, che vanno dai ritratti alle raffigurazioni astratte, ai paesaggi e alle nature morte. Il medium comune della mostra mette in luce non solo le differenti modalità di utilizzo ma anche la varietà di interpretazioni della realtà che l’uso dell’acquarello consente.

Delicati tocchi di luce e colori vibranti si affiancano a toni più tenui e dal carattere intimo e raccolto, donando alla mostra diverse possibilità di lettura. Questo consente di aprire una finestra diretta sull’universo interiore degli artisti, sulla loro visione del mondo e la loro intima modalità di esprimerlo.

Fonte Qu.Bi Gallery e VenetArt