Il Veneto Legge 2023: le proposte della Biblioteca Civica di Thiene

Doppio appuntamento in Biblioteca Civica di Thiene (VI) per l’iniziativa Il Veneto Legge, proposto dalla Regione del Veneto. In collaborazione con l’ufficio scolastico Regionale per il Veneto e l’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Veneto.

Considerato che, prendendo spunto dal ricordo del 60° anniversario del tragico evento del Vajont, avvenuto il 9 ottobre 1963 , l’edizione 2023 sarà focalizzata sul tema della letteratura di fiume, la Biblioteca Civica propone due interessanti appuntamenti centrati sull’elemento “acqua” realizzati in collaborazione con Ecotopia, realtà dell’Alto Vicentino nata del 1993 che opera nel campo dell Educazione Ambientale e dell’Animazione.

Venerdì 29 settembre 2023

alle 20.45 nella sala al terzo piano della Biblioteca Civica, si svolgerà un incontro di approfondimento dal titolo Il sistema idrico vicentino, a cura della cooperativa Ecotopia di Santorso. Nella serata verrà proposta una panoramica generale sullo stato di salute delle acque nel territorio vicentino. Si parlerà dei vari ecosistemi e dei cambiamenti in corso nei punti più significativi della provincia legati alla presenza dell’acqua.

Seguirà Sabato 30 settembre 2023

alle ore 10.30 nella sala al primo piano della Biblioteca Civica il laboratorio manuale per bambini dai 6 agli 8 anni dal titolo Magie dell’acqua, sempre a cura della cooperativa Ecotopia di Santorso.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per il laboratorio di sabato 30 settembre è richiesta la prenotazione.

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa