Diego Dalla Via: a Colceresa serata sul tema del presente e del futuro

Sabato 30 settembre alle 21.00 a Palazzo Scaroni a Mason di Colceresa – Una serata sul tema del presente e del futuro, che continuerà durante il laboratorio “POST”, ogni settimana dal 5 ottobre al 2 novembre

LA PRESENTAZIONE/SPETTACOLO DI DIEGO DALLA VIA “QUALCUNO HA VOGLIA DI RISCRIVERE IL PRESENTE?”

Sabato 30 settembre alle 21.00

a Palazzo Scaroni, Diego Dalla Via terrà una presentazione/ spettacolo gratuita, aperta a tutti, che offre l’occasione di esplorare il repertorio firmato Fratelli Dalla Via in una prospettiva inedita: a cosa è servito scrivere, raccontare, “a cosa è servito tutto questo teatrare”? L’appuntamento è promosso in collaborazione tra il comune di Colceresa, Operaestate e La Piccionaia Centro di produzione Teatrale di Vicenza ed è l’occasione per presentare pubblicamente anche il laboratorio teatrale gratuito che Diego Dalla Via terrà a Colceresa dal 5 ottobre al 2 novembre 2023 e rivolto ai giovani a partire dai 16 anni.

Non una semplice presentazione, quindi, ma un collage di brani teatrali riuniti sotto al titolo “Qualcuno ha voglia di riscrivere il presente?” a proposito della quale racconta Diego Dalla Via: “per iniziare daremo voce alla mia idea di teatro, porterò la mia cassetta degli attrezzi, una serie di brani, piccole storie che i miei occhi e il mio pensiero hanno raccolto nel tempo. Una serata in compagnia, per ascoltare, ridere, condividere piccoli e grandi interrogativi. Una serata per decidere se partecipare o lasciar perdere”.

Il laboratorio, intitolato POST,

nasce da una riflessione su come lo smartphone registri il nostro presente: “Foto, istanti, messaggi vocali: registriamo quotidianamente il nostro presente. Tracce di noi, segnali relativi alla direzione del mondo, prove di esistenza di chi prova ad esistere in un mondo senza direzione. Storie al presente indicativo. Se il nostro smartphone fosse una scatola nera, presto o tardi potremmo usarlo per capire ciò che è andato storto. Sempre che qualcosa debba andare storto, forse possiamo immaginare una direzione per atterrare in sicurezza sulla pista del reale.

Servono tentativi di riscrivere il presente, per dare un futuro al post.

A partire da immagini, testi, suggestioni, racconti di vita, cercheremo di tracciare una mappa del presente per capire qual è e quale potrebbe essere la nostra posizione nel mondo. La scrittura permetterà ai partecipanti di riflettere sulle proprie urgenze per provare a costruire un messaggio semplice, personale e diretto. Il teatro come sguardo sugli altri, come palestra di realtà, come invito alla creazione, all’approfondimento e al pensiero critico”.

Diego Dalla Via,

attore e regista teatrale, si laurea in Scienze della comunicazione a Padova e si specializza in cinema alla Iulm di Milano. Insieme alla sorella Marta, fonda la Compagnia Fratelli Dalla Via, una piccola impresa famigliare che costruisce storie.

Marta e Diego, dopo aver sviluppato parallelamente una serie di esperienze formative, professionali e umane, decidono di unire la propria voce in un percorso artistico comune. Nel farlo, accettano la sfida di abitare e lavorare a Tonezza del Cimone, il paese sulle montagne vicentine dove sono nati. Sono da sempre supportati da Roberto Di Fresco che si occupa di illuminare e musicare tutte le creazioni della piccola compagnia.

PRESENTAZIONE: Sabato 30 settembre ore 21 – Palazzo Scaroni- Mason di Colceresa (VI)

DATE LABORATORIO: 5, 12, 19, 26 ottobre e 2 novembre dalle 20.30 alle 22.30 presso Palazzo Scaroni- Mason di Colceresa (VI) – Per ragazzi dai 16 anni – Info: 0424524214

Mason di Colceresa

