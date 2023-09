Caldogno: tre nuove piste ciclabili in avanzamento lavori

Piste ciclabili, tre nuovi importanti tratti di prossima realizzazione a Caldogno (VI), da via Milano a via Giaroni, lungo la stessa, e in via Pomaroli verso la fermata del bus

Il collegamento ciclopedonale con Vicenza, tramite Cresole e Rettorgole, ha cominciato a diventare realtà con l’avvio dei lavori. E non è l’unico percorso ciclabile di rilievo che presto vedrà la luce nel territorio di Caldogno: l’amministrazione comunale sta infatti proseguendo l’iter per altri tre importanti tratte di prossima attuazione.

La ciclabile tra via Milano e via Giaroni, nel dettaglio

200 mila euro sono dedicati alla pista ciclabile di collegamento tra via Milano e via Giaroni, opera co-finanziata da ICM nell’ambito del vecchio Piruea. Opera per il quale è stato chiesto anche un contributo alla Regione. La nuova pista ciclopedonale permetterà un collegamento molto più rapido e sicuro. – Lungo il rio San Giovanni, in terreni già interamente di proprietà comunale – tra la zona della Cittadella dello Sport e via Giaroni, all’altezza del ristorante Molin Vecio. La gara d’appalto è imminente e i lavori inizieranno entro la fine di quest’anno.

Altra nuova pista ciclabile in via Giaroni

Proprio in via Giaroni, poi, inizierà prossimamente la progettazione esecutiva per la nuova pista ciclabile, con i cantieri che potrebbero partire entro la fine del mandato amministrativo (autunno 2026). In questo caso la gara è stata eseguita da Viacqua, perché i lavori saranno contestuali all’estensione della rete fognaria e alla sostituzione della rete idrica. Per la quota di progettazione in carico al Comune è stato ricevuto un contributo di 12.500 euro dalla Provincia di Vicenza.

La terza pista in via Pomaroli

Un terzo importante progetto (200 mila euro complessivi, con un finanziamento di 75 mila dalla Provincia) riguarda via Pomaroli, dove si innesta anche il collegamento ciclabile con Isola Vicentina. Verrà infatti estesa con un nuovo tratto di circa 230 metri l’attuale pista ciclabile. Estesa in modo da creare un collegamento diretto e sicuro con la fermata dell’autobus lungo la SP 375. I lavori in questo caso partiranno all’inizio del 2024, visto che si è già nella fase del progetto esecutivo.

«Grazie al grande lavoro dell’ufficio Lavori Pubblici riusciremo a realizzare questi due nuovi collegamenti molto importanti per la sicurezza e particolarmente attesi dai cittadini. Attesi perché situati in due zone attraversate quotidianamente da molte persone», sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Gabriele Toniello.

Caldogno (VI), 26 settembre 2023

Fonte: Comune di Caldogno (vi) – Ufficio Stampa